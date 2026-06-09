¡Confirmado¡: José Mourinho es el nuevo entrenador del Real Madrid; Benfica lo ratificó

El regreso de José Mourinho a la dirección técnica del primer equipo del Real Madrid para la temporada 2026-2027 es oficial. Tras confirmarse la victoria de Florentino Pérez en las elecciones presidenciales de la entidad blanca falta el otro paso que finalmente se confirmó este martes 9 de junio del 2026.

La operación quedó sellada una vez que el Benfica de Portugal notificara formalmente a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) de su país que el club español ejecutó el pago de la cláusula de rescisión, tasada en 15 millones de euros, para liberar de inmediato al estratega luso.

El retorno representa el cumplimiento de la gran promesa de campaña de Florentino Pérez, quien articuló su propuesta electoral bajo el lema "So MOUch history to be made". La junta directiva no demoró en agilizar los trámites institucionales para asegurar la contratación del técnico, un movimiento de alto impacto mediático y deportivo que busca sacudir los cimientos del club tras una temporada de balances insatisfactorios en las competiciones locales.

Horas antes de la confirmación del portugués, la institución merengue también había oficializado la salida de Álvaro Arbeloa de la estructura técnica del primer equipo.

Trece años después de haber concluido su primera y tumultuosa etapa en el Santiago Bernabéu (2010-2013), Mourinho vuelve a Concha Espina consagrado como uno de los entrenadores más experimentados del panorama internacional.

En su anterior ciclo, el técnico de Setúbal cosechó una Liga de los Récords (100 puntos), una Copa del Rey y una Supercopa de España, recordado especialmente por romper la hegemonía del Barcelona de Pep Guardiola. Su regreso supone una apuesta firme de la dirigencia por recuperar la disciplina, el carácter competitivo y el orden táctico que caracterizan los proyectos del estratega de 63 años.

El principal desafío que afrontará Mourinho en esta segunda etapa será la gestión de un vestuario plagado de estrellas mundiales de primer nivel y la obligación inmediata de pelear por todos los títulos en juego.

La afición madridista se encuentra dividida entre la nostalgia de su competitividad extrema y la expectativa por ver cómo moldeará la actual plantilla joven y galáctica de la casa blanca. Se espera que en los próximos días el entrenador portugués aterrice en la capital española para ser presentado formalmente ante los medios de comunicación y comenzar la planificación de la pretemporada.