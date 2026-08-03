Goleadores de la LigaPro 2026: ¿quién lidera la tabla de anotadores del torneo local?

El campeonato ecuatoriano de fútbol atraviesa una etapa crucial en la que la efectividad de cara al arco rival se ha convertido en el factor determinante para las aspiraciones de cada club. En esta temporada de la LigaPro 2026, la lucha por proclamarse como el máximo romperedores se mantiene al rojo vivo, con delanteros que jornada a jornada demuestran su jerarquía y temple dentro del área.

En lo más alto de la clasificación de goleo destaca la figura de Franco Posse, el atacante de Macará que ha mostrado un rendimiento sobresaliente a lo largo del torneo. Con 11 anotaciones en su cuenta personal, el delantero uruguayo se consolida como la principal carta de gol del conjunto ambateño, marcando la pauta y liderando el ataque con una notable efectividad frente a los porteros rivales.

Sin embargo, la cima del listado no pertenece a un solo hombre, ya que Ronie Carrillo iguala en el liderato con las mismas 11 conquistas vistiendo la camiseta de Mushuc Runa. El ariete ecuatoriano ha vuelto a demostrar su capacidad goleadora en el medio local, convirtiéndose en el pilar ofensivo de su equipo y sosteniendo un intenso mano a mano en la tabla de artilleros.

Un escalón más abajo aparece Edison Mero, quien registra 9 goles comandando la ofensiva de Guayaquil City en una campaña donde ha sabido capitalizar sus oportunidades. Su constancia en el frente de ataque le permite situarse como una de las piezas más influyentes de la competición, al acecho constante de los dos líderes del torneo.

Con esa misma cantidad de anotaciones se encuentra Matías Perelló, una de las grandes revelaciones en el ataque de Independiente del Valle. El joven futbolista ha sabido aprovechar los minutos en cancha dentro de un esquema táctico exigente, aportando 9 tantos decisivos que mantienen al cuadro sangolquileño en la pelea por los primeros lugares del certamen.

Tabla de Goleadores LigaPro 2026 Pos Jugador Equipo Goles 1 Franco Posse Macará 11 2 Ronie Carrillo Mushuc Runa 10 3 Edison Mero Guayaquil City 8 4 Matías Perelló Independiente del Valle 8 5 Emerson Pata Independiente del Valle 8 6 Juan Luis Anangonó Leones del Norte 8 7 Djorkaeff Reasco Independiente del Valle 8 8 Agustín Herrera Orense SC 8 9 José Fajardo Universidad Católica 8 10 Byron Palacios Universidad Católica 8 11 Darío Benedetto Barcelona SC 7

El poderío ofensivo de Independiente del Valle se refleja claramente al revisar el resto de la tabla, donde también destacan Emerson Pata y Djorkaeff Reasco con 8 goles cada uno. La presencia de tres atacantes del mismo club entre los principales artilleros evidencia el volumen de juego colectivo y la versatilidad de opciones con las que cuenta la plantilla.

En ese mismo grupo de ocho conquistas se ubican delanteros de peso en el medio local como Agustín Herrera de Orense SC, junto con la dupla de Universidad Católica conformada por José Fajardo y Byron Palacios. Todos ellos mantienen una regularidad importante que sostiene a sus respectivos planteles en la zona alta y asegura un cierre de fase con alta cuota de gol.

Finalmente, la tabla ubica a figuras de trayectoria internacional como Darío Benedetto, quien suma 7 anotaciones con la divisa de Barcelona SC, y al experimentado Juan Luis Anangonó con Leones del Norte. Con un margen tan estrecho entre los competidores, las próximas fechas serán decisivas para definir si la tabla mantendrá a sus actuales líderes o si irrumpirá un nuevo candidato al cetro de máximo goleador.