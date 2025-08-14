El jugador ecuatoriano Diego Palacios jugará en el equipo ucraniano Karpaty Lviv

El club de fútbol Karpaty Lviv anunció este jueves 14 de agosto del 2025 la incorporación del jugador ecuatoriano Diego Palacios como nuevo refuerzo para la temporada 2025-26 de la Premier Liga ucraniana.

El lateral izquierdo, de 26 años y nacido el 12 de julio de 1999 en Guayaquil, Ecuador, llega al equipo bajo un acuerdo de préstamo con opción de compra procedente del Corinthians de Brasil.

Con una altura de 1.69 metros y 72 kilos, Palacios aportará su experiencia internacional al conjunto conocido como "Los Leones", que busca fortalecerse en el ámbito doméstico.

Palacios, apodado "Chiqui", cuenta con un historial destacado que incluye su paso por clubes como Norte América, Aucas y Deportivo Azogues en Ecuador, antes de dar el salto al fútbol europeo con el Willem II de Holanda en 2018.

Posteriormente, se unió al Los Ángeles FC en la MLS, donde ganó la Copa MLS, participó en el All-Star Game, fue finalista de la Liga de Campeones CONCACAF y recibió reconocimientos como mejor jugador joven de ese torneo.

En 2024, se incorporó al Corinthians, con el que conquistó la Liga Paulista, y también ha representado a la selección ecuatoriana, debutando a los 19 años y participando en el Mundial 2022 y la Copa América. Su versatilidad y trayectoria lo convierten en una pieza clave para Karpaty en esta nueva etapa.

El anuncio, realizado a través de las redes sociales del club con imágenes del jugador luciendo la camiseta, resalta su llegada como un refuerzo estratégico para el equipo de Lviv. Con un contrato que se extiende por la temporada actual y la posibilidad de un traspaso definitivo, Palacios podría debutar en los próximos partidos de la liga ucraniana, que se reanudará tras la pausa de verano.