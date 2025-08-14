Gabriela Vargas se coronó campeona mundial de patinaje en los Juegos de Chengdú

La patinadora ecuatoriana Gabriela Vargas obtuvo una medalla de oro este jueves 14 de agosto del 2025 en la competencia de los 5 000 metros en los Juegos Mundiales de Chengdú, China. Lo hizo tras superar por un punto de diferencia a la colombiana Gabriela Rueda y en medio de una polémica por una apelación sobre el final, que puso en duda su medalla de oro.

En la final de Inline Speed Skating, Vargas obtuvo 15 puntos, uno de ventaja sobre la patinadora que llegó en segunda posición, la colombiana Gabriela Rueda. La organización se tomó un tiempo hasta resolver, pero finalmente se confirmó el oro para la patinadora tricolor.

La delegación colombiana apeló la decisión y protestó por la asignación de puntos, por considerar que Rueda debía llevarse la presea dorada. Según informó el Ministerio del Deporte, el resultado fue analizado por los jueces, quienes finalmente le concedieron la medalla dorada a Vargas, quien se consagró como campeona mundial.

A más del campeonato mundial, la patinadora ecuatoriana también obtuvo un oro en la competición de 10 000 en la competición de Birmingham, Reino Unido, de 2022. Además es la segunda presea que gana en Chengdú, tras obtener el bronce en 10 000 metros.