Lionel Messi logró marcar el gol 900 de su carrera futbolística con un zurdazo

Lionel Messi anotó el gol 900 de su carrera como futbolista profesional, en medio de un agridulce partido en el que el Inter de Miami quedó eliminado de la Concacaf Champions Cup 2026.

El delantero argentino marcó con un zurdazo ante Nashville en el partido de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf la noche del miércoles 18 de marzo de 2026.

Messi recibió un pase en el centro del área a los siete minutos. Controló el balón y dispaó al arco entre los defensores que no lograron deterner el balón.

A sus 38 años ha marcado 672 goles con el Barcelona de España, donde jugó entre 2004 y 2021. Otros 32 con el Paris Saint - German, con el que jugó entre 2021 y 2023.

Ya con el Inter de Miami ha marcado 81 tantos desde que vistió sus colores en 2023. El astro argentino además ha anotado 115 goles con su selección.

Cristiano Ronaldo es el único otro futbolista que ha acumulado 900 goles en su carrera. Pero el astro portugués tenía 39 años y un centenar más de partidos cuado logró este hito.