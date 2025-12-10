Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Fútbol internacional

Locura por Lionel Messi en lndia: una estatua y estadios llenos para la gira del argentino

El viernes 12 de diciembre, el jugador  argentino visitará Calcuta, en medio del delirio de los hinchas locales. ¿Qué sorpresas habrán?

Lionel Messi tiene su propia estatua en India. Hay una locura total por el 10 de Argentina.

AFP

Autor

Pablo Campos

Actualizada:

10 dic 2025 - 14:26

Unirse a Whatsapp

Lionel Messi es esperado en India en medio de una locura colectiva. El viernes 12 de diciembre, el astro del fútbol mundial visitará cuatro ciudades del país para encontrarse con sus fervorosos fanáticos. 

Esta es una gira de exhibición llamada GOAT Tour 2025.  Además de Calcuta,  Messi estará en otras ciudades como Mumbai,  Hyderabad y Nueva Delhi. En la capital india se espera que hayan unas 70.000 personas.  

Además de las giras, en las afueras del Salt Lake Stadium se construyó una estatua de 21 metros de 'La Pulga'. Fue realizada con fibra de vidrio. La inauguración no contará con el futbolista, pues él la seguirá desde su hotel, por motivos de seguridad. 

En cambio, en Hyderebad, Messi participará de un partido de famosos en la modalidad de siete contra siete. Se tiene previsto que sus compañeros e inseparables amigos, Rodrigo de Paul y Luis Suárez lo acompañen en la Gira. 

thumb
Messi celebra la obtención de la MLS con Rodrigo de Paul y Luis Suárez.EFE

Además, habrá un concierto y un desfile benéfico. En India, el fanatismo por Lionel Messi es muy marcado y se espera una gran cantidad de gente en los eventos. 

Te puede interesar