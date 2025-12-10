Locura por Lionel Messi en lndia: una estatua y estadios llenos para la gira del argentino

Lionel Messi tiene su propia estatua en India. Hay una locura total por el 10 de Argentina.

Lionel Messi es esperado en India en medio de una locura colectiva. El viernes 12 de diciembre, el astro del fútbol mundial visitará cuatro ciudades del país para encontrarse con sus fervorosos fanáticos.

Esta es una gira de exhibición llamada GOAT Tour 2025. Además de Calcuta, Messi estará en otras ciudades como Mumbai, Hyderabad y Nueva Delhi. En la capital india se espera que hayan unas 70.000 personas.

Además de las giras, en las afueras del Salt Lake Stadium se construyó una estatua de 21 metros de 'La Pulga'. Fue realizada con fibra de vidrio. La inauguración no contará con el futbolista, pues él la seguirá desde su hotel, por motivos de seguridad.

En cambio, en Hyderebad, Messi participará de un partido de famosos en la modalidad de siete contra siete. Se tiene previsto que sus compañeros e inseparables amigos, Rodrigo de Paul y Luis Suárez lo acompañen en la Gira.

Messi celebra la obtención de la MLS con Rodrigo de Paul y Luis Suárez. EFE

Además, habrá un concierto y un desfile benéfico. En India, el fanatismo por Lionel Messi es muy marcado y se espera una gran cantidad de gente en los eventos.