Manchester City es declarado culpable de 114 cargos relacionados a irregularidades financieras

Arenga de la plantilla del Manchester city previo a un encuentro por la FA Cup.

El Manchester City fue declarado culpable de graves infracciones financieras cometidas entre 2009 y 2018 por la Premier League. Así lo anunció este martes 29 de septiembre el organizador del campeonato inglés.

Por su parte, el City anunció de manera inmediata que apelará el dictamen tras declararse inocente de las acusaciones que se le imputan.

Entre los cargos se señala que el club inglés habría firmado contratos ficticios con varios socios comerciales para inflar artificialmente los ingresos del club, ocultando el verdadero estado de sus finanzas y así evitó infringir los límites de gasto de la Premier League y la UEFA.

Una comisión independiente también declaró al club culpable de la mayoría de los cargos relacionados con su falta de cooperación en la investigación.

El presidente de la Premier League, Richard Masters, señaló en un comunicado que quedó demostrado que "el club infringió sistemáticamente las normas de la Premier League durante casi una década".

"Ahora que tenemos la decisión de la comisión, estamos comprometidos a avanzar con rapidez en el resto del procedimiento, para aportar certidumbre a la liga, a nuestros clubes y a los aficionados", añadió.

Por el momento no se ha impuesto ninguna sanción a los Citizens y el equipo ha anunciado que recurrirá la decisión.

En un comunicado difundido por sus canales formales, indicaron: "El Club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y existe un conjunto exhaustivo de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones en relación con este caso. Por lo tanto, el Club será implacable y, cuando sea necesario, proactivo en todos y cada uno de los foros regulatorios y legales apropiados".

Desde que el City fue adquirido en 2008 por el jeque Mansour bin Zayed al-Nahyan, vicepresidente y viceprimer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, se ha convertido en una de las grandes potencias del fútbol inglés y europeo.

En los últimos 15 años ha ganado ocho títulos de la Premier League, cuatro FA Cups y siete Copas de la Liga, además de conquistar la primera Liga de Campeones de la entidad en 2023.

Ese mismo año, el club fue acusado por la Premier League tras una investigación sobre presuntas infracciones financieras.

La audiencia ante una comisión independiente comenzó en septiembre de 2024 y concluyó tres meses después.