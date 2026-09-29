La Tri entrena en Yokohama antes de enfrentar a Japón este jueves 1 de octubre
El partido amistoso por la Copa Kirin será transmitido en vivo, en señal abierta para todo el Ecuador por Teleamazonas y la página web.
La Selección de Ecuador en entrenamiento previo al partido ante Japón.
La Tri
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Actualizado:
29 sep 2026 - 07:46
La Selección de Ecuador realizó su primer entrenamiento en Yokohama, como parte de su preparación para enfrentar a Japón, este jueves 1 de octubre de 2026.
Será el segundo partido al mando del argentino Marcelo Gallardo, luego de su debut ante Corea del Sur, donde La Tri cayó por 3-0.
Si la Tricolor le gana a Japón avanzará a la final de la Copa Kirin, que se jugará el lunes 5 de octubre. Su rival saldrá del partido entre Panamá y Nueva Zelanda.
De existir un empate entre ecuatorianos y japoneses, durante los 90 minutos, el ganador se definirá en una tanda de penales.
A diferencia de Ecuador, los japoneses llegan con dos victorias por delante. Primero le ganaron 4-1 a Uruguay y luego vencieron 2-1 a Venezuela.
El partido amistoso entre Ecuador y Japón, por la Copa Kirin, se jugará en el Estadio Internacional de Yokohama, a las 05:10 (hora de Ecuador). El encuentro será transmitido en vivo por la señal abierta de Teleamazonas y la página web de teleamazonas.com.
La participación de La Tri en este torneo forma parte de la preparación camino a la Copa América 2028 y al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030.
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