La Tri entrena en Yokohama antes de enfrentar a Japón este jueves 1 de octubre 

La Selección de Ecuador en entrenamiento previo al partido ante Japón.

La Selección de Ecuador realizó su primer entrenamiento en Yokohama, como parte de su preparación para enfrentar a Japón, este jueves 1 de octubre de 2026.

Será el segundo partido al mando del argentino Marcelo Gallardo, luego de su debut ante Corea del Sur, donde La Tri cayó por 3-0.

Si la Tricolor le gana a Japón avanzará a la final de la Copa Kirin, que se jugará el lunes 5 de octubre. Su rival saldrá del partido entre Panamá y Nueva Zelanda.

De existir un empate entre ecuatorianos y japoneses, durante los 90 minutos, el ganador se definirá en una tanda de penales.

A diferencia de Ecuador, los japoneses llegan con dos victorias por delante. Primero le ganaron 4-1 a Uruguay y luego vencieron 2-1 a Venezuela.

El partido amistoso entre Ecuador y Japón, por la Copa Kirin, se jugará en el Estadio Internacional de Yokohama, a las 05:10 (hora de Ecuador). El encuentro será transmitido en vivo por la señal abierta de Teleamazonas y la página web de teleamazonas.com.

La participación de La Tri en este torneo forma parte de la preparación camino a la Copa América 2028 y al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030.