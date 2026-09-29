Con dos cirugías y heridas en todo su cuerpo, Gabriela espera respuestas tras accidente en el Giro de Rigo

La ciclista Gabriela Loaiza fue sometida a dos cirugías tras el accidente que sufrió en el Giro de Rigo, en Manta.

En la memoria de Gabriela Loaiza, ciclista quiteña, solo hay escenas fragmentadas de lo que ocurrió durante una competencia ciclística en Manta, el pasado 16 de agosto.

La deportista recuerda que el accidente ocurrió a unos 15 kilómetros de la meta, en una ruta de 120 kilómetros, que comprendía el Giro de Rigo, en Manabí.

Gabriela contó a Teleamazonas.com que descendía en su 'bici', a aproximadamente 90 kilómetros por hora, por una vía que la organización de la competencia garantizó que estaría cerrada al tráfico.

Sin embargo, en cuestión de segundos una motocicleta irrumpió en sentido contrario e invadió el carril, impactando de frente a Gabi, como le dicen sus amigos y su entorno más cercano.

Gabriela Loaiza quedó con heridas en el rostro tras el accidente que sufrió en el Giro de Rigo, en Manta. Cortesía

Como consecuencia del fuerte impacto, la ciclista sufrió múltiples lesiones graves que requirieron su traslado de emergencia hacia Quito luego de recibir las primeras atenciones en Manta.

Gabriela volvió a la capital para estar junto a su familia y empezar con su recuperación. Así, en el transcurso de una semana, esta deportista apasionada por la bicicleta tuvo que someterse a dos intervenciones quirúrgicas.

Fue operada por una fractura en su brazo derecho y se sometió a otra cirugía en la rodilla por una complicación de menisco y tendones.

En las fotos que guarda en su celular, y que comparte con Teleamazonas.com, se evidencia la gravedad de los golpes sufridos.

Su cuerpo estuvo lleno de moretones y estuvo inmovilizada. "Gracias a Dios estoy viva", dice con nostalgia este lunes 28 de septiembre, ya que todavía le queda tiempo de recuperación.

La ciclista Gabriela Loaiza fue sometida a dos cirugías de su mano derecha y de su pierna por el accidente. Cortesía

La ciclista cuenta que los gastos médicos derivados del lamentable accidente ya superaron los 21 000 dólares, sin contar con los costos adicionales de medicamentos y las terapias de rehabilitación hiperbárica a las que aún se somete tres veces por semana.

A eso se suma que la bicicleta en la que competía, valorada en más de 7 000 dólares, quedó completamente destruida, por lo que se quedó sin 'bici'.

La deportista ha tenido sus primeros acercamientos con la organización y ambas partes revisaron la cláusula de 'fuerza mayor' que firman los deportistas al momento de su inscripción.

Loaiza decidió apoyarse con asesoría legal de abogados para tratar de buscar respuestas urgentes.

Teleamazonas.com se contactó con el área legal de la organización del Giro de Rigo. Un representante indicó que, hasta este 29 de septiembre, no darán un pronunciamiento de los hechos.

La organización se encuentra trabajando en el tema, dijo el abogado. Loaiza, por su parte, espera encontrar una pronta solución para terminar su proceso de recuperación y volver a la 'bici'.

A través de redes sociales, decenas de amigos y conocidos de Gabi le han enviados mensajes de apoyo y respaldo para que continúe su recuperación y vuelva a su pasión: el ciclismo, con una nueva oportunidad de vida.