Mbappé se ejercita en Madrid al margen del equipo

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé se ejercitó este lunes al margen del equipo en el centro de entrenamiento del club en el marco de su proceso de recuperación de la lesión que sufrió con la selección francesa.

"Kylian Mbappé realizó una sesión de trabajo vespertina de forma individual en la Ciudad Real Madrid, ejercitándose tanto en el interior de las instalaciones como sobre el césped, donde trabajó con y sin balón", informó el Real Madrid en un comunicado.

El conjunto merengue acompaña la información con varias fotos del jugador tocando el balón sobre el césped de uno de los campos del centro de entrenamiento del Real Madrid.

Mbappé sigue con el proceso de recuperación de la hiperextensión de la rodilla izquierda que sufrió en el partido de Liga de Naciones contra Turquía el 26 de septiembre, en el que marcó el gol de la victoria gala.

El Real Madrid precisa que la intención es que el jugador pueda estar disponible para el partido de octava fecha de LaLiga contra el Villarreal del sábado, con la que regresa la competición doméstica tras el parón internacional.