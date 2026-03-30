10 futbolistas del Arsenal salen de sus selecciones antes de tiempo, incluido Piero Hincapié

El Arsenal de Inglaterra ha recuperado antes de tiempo a diez de sus futbolistas, quienes han abandonado sus respectivas concentraciones durante la realización de la fecha FIFA con sus seleccionados.

El centrocampista español Martín Zubimendi, que jugó 13 minutos en la victoria de España contra Serbia de este fin de semana y abandonó la concentración de Luis de la Fuente, aquejado por un problema en la rodilla. Él ha sido el último en unirse a esta particular lista que también incluye a los ingleses Eberechi Eze, Declan Rice, Noni Madueke y Bukayo Saka, el brasileño Gabriel Magalhães, el francés William Saliba, el holandés Jurrien Timber, el ecuatoriano Piero Hincapié y el belga Leandro Trossard, la gran mayoría son titulares en los ‘Gunners’.

En el caso de los ingleses, Eze se cayó de la convocatoria de Thomas Tuchel antes de que esta comenzara, el pasado lunes, debido a un problema en el músculo gemelo, mientras que Rice y Saka no disputaron ni un minuto contra Uruguay -no estuvieron ni en el banquillo-. Madueke sufrió una lesión a la media hora que le hizo abandonar el estadio de Wembley con una protección en la pierna.

Hincapié, que jugó 72 minutos en el empate ante Marruecos en Madrid, sufrió un problema físico sin especificar todavía y ya está en Londres para continuar con los análisis.

Gabriel Magalhães se hizo daño en la rodilla y no acudió al llamado de Carlo Ancelotti, mientras que Trossard no viajó con Bélgica debido a una molestia en la cadera. Saliba evitó el viaje a Estados Unidos con Francia aduciendo un dolor en el tobillo y Timber presenta una molestia en la ingle.

De Saka y Rice no se ha especificado el problema de salud que los dejó fuera de la convocatoria de Inglaterra antes del amistoso contra Japón, pero la selección sí ha indicado que ha sido para que el Arsenal los evalúe.

Mikel Arteta, entrenador de los 'Gunners', confía en recuperar a varios de ellos de cara a los cuartos de final de la FA Cup que el Arsenal disputará este sábado 4 de abril de 2026 en su visita al Southampton en el St Mary's Stadium. Tres días después visitará el estadio José Alvalade para medir al Sporting de Lisboa por los cuartos de final de la Champions League.

Tras perder hace una semana la final de la Copa de la Liga contra el Manchester City, los ‘Gunners’ aún están vivos en tres competiciones y aspiran a levantar su primer título desde la FA Cup de 2020.