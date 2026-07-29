Messi se reincorpora a los entrenamientos del Inter Miami

Messi en su llegada a los entrenamientos de Inter Miami.

Lionel Messi regresó este miércoles a las prácticas del Inter Miami diez días después de la final perdida con Argentina en el Mundial de Norteamérica.

El capitán albiceleste saltó al césped de entrenamiento acompañado de su amigo Luis Suárez, según se observa en un vídeo publicado por el Inter en redes sociales.

Messi pasó una semana de descanso junto a su familia en su natal Rosario para recuperarse tras la amarga derrota en la final de la Copa del Mundo ante España (1-0) en East Rutherford (Nueva Jersey).

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida", escribió Messi el 20 de julio en Instagram en sus únicos comentarios públicos después de que se escapara el sueño del bicampeonato en el Mundial.

El astro argentino, de 39 años, no ha aclarado aún si continuará compitiendo con su selección.

Mientras se encontraba en Argentina, su entrenador en el Inter Miami, Guillermo Hoyos, dijo que Messi y el también internacional argentino Rodrigo De Paul no tenían ninguna fecha de regreso al plantel.

"Ellos necesitan el tiempo", dijo el argentino Hoyos una semana atrás. "Un Mundial es algo tremendo y hay un desgaste físico y mental y se merecen los espacios".

Tanto Messi como De Paul fueron liberados por la MLS de participar en el Juego de las Estrellas que disputaban este miércoles en Charlotte un combinado de figuras de la liga norteamericana y otro de la mexicana.

Messi nunca ha participado en este juego de exhibición. En 2024 fue baja por lesión y un año después declinó su presencia, lo que le costó un partido de sanción en la MLS.

Aún se desconoce si el argentino regresará a la acción en la jornada del sábado, en la que el Inter recibirá al Columbus Crew, o será reservado para la Leagues Cup.

La franquicia floridana debutará el 5 de agosto frente a San Luis en este torneo conjunto con la Liga MX de un mes de duración.