Jimmy Evans es nuevo refuerzo de Universidad Católica para la LigaPro 2026

Universidad Católica sumó una nueva variante en su ataque tras concretar la incorporación del extremo nigeriano Jimmy Evans. El futbolista, de 27 años, se une al conjunto capitalino con el objetivo de convertirse en una pieza clave durante la segunda etapa de la LigaPro 2026.

Con esta contratación, la directiva del 'Trencito Azul' busca potenciar el dinamismo por las bandas y mantener la competitividad en la parte alta de la tabla de posiciones.

El fútbol ecuatoriano no representa un territorio desconocido para el atacante africano. Evans dejó una grata impresión durante su paso por Mushuc Runa en la temporada 2023, donde destacó por su despliegue físico, velocidad y capacidad para encarar a las defensas rivales.

Tras esa etapa en el balompié nacional, el jugador dio el salto al fútbol europeo para militar en el AS Nancy Lorraine de Francia, experiencia que le permitió sumar roce internacional y madurez táctica.

Dentro del terreno de juego, Jimmy Evans se desempeña principalmente como extremo derecho, aunque su versatilidad le permite adaptarse a cualquiera de los frentes de ataque.

Entre sus principales virtudes destacan la aceleración en el uno contra uno, la potencia en transición ofensiva y su facilidad para asociarse en metros finales. Su estilo de juego encaja con la propuesta de posesión y velocidad que suele caracterizar a la escuadra universitaria.

La llegada de Evans responde a la necesidad del cuerpo técnico de ampliar la plantilla y contar con variantes ofensivas de peso para afrontar el tramo decisivo de la temporada. Su incorporación aportará desborde y profundidad en los partidos de local en el estadio Olímpico Atahualpa, además de ofrecer una opción peligrosa para los contraataques en los encuentros en condición de visitante.

Con el libro de pases en marcha, la afición de Universidad Católica aguarda con expectativa el debut del extremo nigeriano. Se espera que Evans complete sus chequeos médicos y se ponga inmediatamente a disposición del entrenamiento del equipo. La dirigencia confía en que su retorno a la LigaPro sea un factor determinante para pelear por los objetivos continentales y nacionales en este 2026.