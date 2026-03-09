La MLS suspende de por vida a dos futbolistas por apostar en partidos

La liga de fútbol norteamericana (MLS) anunció este lunes suspensiones de por vida a los jugadores ghaneses Derrick Jones y Yaw Yeboah para participar en apuestas deportivas, algunas de ellas sobre sus propios partidos.

El caso se suma a otros escándalos recientes relacionados con apuestas en ligas norteamericanas, como la NBA.

Yeboah, internacional con Ghana de 28 años, fue campeón con el Columbus Crew en 2023 mientras Jones, de 29 años, que también tiene la nacionalidad estadounidense, jugaba en la MLS desde 2017.

La MLS activó la investigación tras "recibir alertas sospechosas de apuestas a través de socios de integridad" y colocó a los jugadores "en baja administrativa hasta la finalización de la revisión", dijo la liga.

Al término de la investigación, realizada por la firma Patterson Belknap Webb & Tyler LLP, "la MLS concluyó que los jugadores participaron en apuestas extensas en fútbol, incluyendo en sus propios equipos, durante las temporadas 2024 y 2025".

La liga, sin embargo, aseguró que "no se identificó ninguna evidencia que sugiriera que alguna de estas actividades de apuestas afectara el resultado de un partido".