Moisés Caicedo y Piero Hincapié en la Premier; ¿dónde ver el duelo del Chelsea y Arsenal?

Moisés Caicedo y Piero Hincapié se encontrarán en un emocionante duelo en la Premier League este domingo 30 de noviembre del 2025. El Chelsea se medirá ante el Arsenal.

Ambos llegan a la fecha 13 del torneo inglés como protagonistas y su enfrentamiento genera expectativa entre los ecuatorianos.Este partido se disputará a las 11:30 en el Stamford Bridge.

Los 'blues' y los 'Gunners' tienen una diferencia de seis puntos. El equipo de Hincapié es líder con 29 puntos, mientras que el club de Chelsea tiene 23 puntos y ocupa la tercera posición.

La presión para ambos clubes se incrementó con el triunfo del Manchester City el sábado 29 de noviembre. Los dirigidos por Pep Guardiola se impusieron 3 - 2 a Leeds. Un resultado que los ubicó en la segunda posición con 25 unidades.

El apasionante duelo se verá por ESPN y Disney Plus.

Caicedo, de 24 años, es una pieza clave para el funcionamiento del Chelsea. Su desempeño le han otorgado la designación del mejor jugador del mes en septiembre y octubre.

Mientras que Hincapié se está acoplando a su equipo, pero en su corto tiempo en los 'Gunners' ha conseguido la confianza del entrenador y el cariño de los hinchas.