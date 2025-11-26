Liga de Quito vs. IDV y U. Católica vs. Orense: dos partidazos en la cancha de Teleamazonas

Gabriel Villamil, volante de Liga de Quito, disputa el esférico con Cristian Zabala, defensa de Independiente del Valle, en un juego de la fecha 17 del Campeonato ecuatoriano.

Liga de Quito vs. Independiente del Valle y Universidad Católica vs. Orense. Dos partidos de la séptima jornada del hexagonal final se jugarán en la cancha de Teleamazonas. Fútbol para todos y en señal abierta.

El viernes 28 de noviembre del 2025, Liga Deportiva Universitaria se enfrenta con Independiente del Valle, en el estadio Rodrigo Paz Delgado. La transmisión de Teleamazonas comenzará a las 18:45.

Independiente del Valle pudiera proclamarse campeón en esta jornada. ¿Qué le sirve? Únicamente conseguir la victoria ante los universitarios. IDV es primero con 74 puntos, mientras que los albos son segundos con 62.

Un triunfo de IDV lo volvería inalcanzable para LDU, a falta de tres jornadas para el final del torneo. Sin embargo, los universitarios no están dispuestos a que los sangolquileños consigan la victoria y den la vuelta olímpica.

Independiente del Valle empató sin goles en la sexta jornada del hexagonal final con Orense, jugando como local en Amaguaña, mientras que la 'U' empató 2-2 con Barcelona, en el estadio Banco Pichincha.

Universidad Católica recibe a Orense en el Atahualpa

El cuadro 'camaratta' vive una gran coyuntura. El equipo del entrenador ecuatoriano Diego Martínez acaba de golear por 4-1 a Cuenca Juniors, en la semifinal de ida de la Copa Ecuador. El partido, transmitido por Teleamazonas, el martes 25 de noviembre, dejó prácticamente liquidada la serie.

Azarías Londoño (izquierda), jugador de Universidad Católica, durante el partido ante Libertad de Loja, disputado el sábado 16 de agosto del 2025. API

Universidad Católica es cuarto en la tabla de posiciones con 56 puntos en la Liga Pro. El 'Trencito' quiere ir a la Copa Libertadores 2026. La opción más factible es llegar a la final de Copa Ecuador y asegurar su cupo.