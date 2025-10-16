PSG vs Racing: ¿cuándo se juega y dónde ver a Willian Pacho contra Kendry Páez

El Racing de Estrasburgo, tercero en la clasificación de la Ligue 1 a un punto del París Saint Germain, tratará de asaltar el liderato aprovechándose de las numerosas bajas del campeón, que además estará pensando en su desplazamiento a Leverkusen por la Liga de Campeones.

Al técnico parisino Luis Enrique se le acumulan las bajas en las últimas semanas, consecuencia de la larga y agotadora temporada pasada: Dembélé, Doué, Barcola, Joao Neves, Fabián Ruiz, Marquinhos y Kvaratskhelia son algunos de los jugadores que han estado lesionados o arrastran molestias desde hace semanas.

Racing, equipo filial del Chelsea, tiene 15 puntos, uno menos que PSG. En Racing, el ecuatoriano Kendry Páez aparece como uno de los revulsivos en el cuadro de Liam Roaseñor. El partido se juega el viernes 17 de octubre, a las 13:45. ¿Dónde ver el PSG vs Racing de Estrasburgo? en ESPN y Disney Plus.

En la jornada del jueves 16 de octubre del 2025, PSG felicitó a Willian Pacho por su cumpleaños 24. Lo hizo usando ciertos ecuatorianismos:

Páez, que llegó esta temporada cedido por Chelsea. En la campaña de la Ligue 1, el futbolista ecuatoriano estuvo presente en los siete partidos, aunque en ninguno pudo completar 90 minutos. Roaseñor lo ha colocado como extremo por derecha, extremo por izquierda, volante interior e incluso como falso 9.