Piero Hincapié volvió a los entrenamientos con Arsenal; ¿cuándo vuelve a jugar?

Piero Hincapié y toda su felicidad por volver a los entrenamientos del Arsenal. El crédito ecuatoriano llegó en septiembre, procedente del Bayer Leverkusen.

Piero Hincapié volvió a los entrenamientos del Arsenal de Londres. El futbolista ecuatoriano aprovechó el receso en las competiciones de clubes por la fecha FIFA para recuperarse y ya podría debutar en la Premier League.

Una rebelde lesión en la ingle privó a Hincapié de sumar minutos con los 'Gunners', equipo al que llegó en septiembre. El seleccionado apenas disputó seis minutos con su equipo: ocurrió el 16 de septiembre del 2025.

Hincapié reemplazó a Ricardo Calafiori en el minuto 90 de la victoria de Arsenal sobre Athletic Club, en Bilbao. El técnico Mikel Arteta destacó su entrega y mentalidad para entrar al campo y rendir en aquellos seis minutos. Está previsto que el ecuatoriano vaya, al menos, a la banca de suplentes, en el partido ante Fulham, por la Premier League, que se jugará el sábado 18, a las 11:30.

Hincapié se sometió a una intervención quirúrgica en la ingle, mientras aún jugaba por el Bayer Leverkusen, de Alemania. Al llegar a Inglaterra, los dolores reaparecieron. Pero, ahora ya se encuentra recuperado y quiere brillar en el poderoso equipo de la Premier League.