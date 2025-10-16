Orense vs Independiente del Valle y Aucas vs Emelec, en la cancha de Teleamazonas

Angelo Mina (de negro), jugador de Aucas, durante una acción en el partido ante Macará, disputado el 5 de octubre, en el estadio Bellavista.

Dos partidos del Campeonato ecuatoriano se disfrutarán por Teleamazonas: los duelos Orense vs Independiente del Valle y Aucas vs Emelec se mirarán a través de esta señal. Fútbol para todos y a nivel nacional.

El viernes 17 de octubre del 2025, Orense recibirá a Independiente del Valle. El partido se jugará en el estadio 9 de Mayo de Machala. Los rayados tienen todo a favor para ganar el Campeonato. Aventajan con 13 puntos al escolta Barcelona. El partido se juega desde las 18:00.

En tanto, el domingo 19 de octubre, Aucas recibirá a Emelec, por el segundo hexagonal del torneo, que entrega un cupo a la próxima Copa Sudamericana. El juego se disputará desde las 15:30.

Independiente del Valle quedó eliminado de la Copa Ecuador, tras perder 2-1 con Universidad Católica. Sin embargo, IDV tiene la gran opción de lograr su segunda corona nacional y además está en las semifinales de la Copa Sudamericana. Se medirá en juegos de ida y vuelta ante Atlético Mineiro, el 21 y 28 de octubre.

Byron Palacios, de Universidad Católica, disputa el esférico con Arroyo Vernaza, de Independiente del Valle, en el partido jugado el lunes 13 de octubre. API

En Aucas debutará el director técnico colombiano Juan Pablo Buch, quien reemplaza en el cargo a Gabriel 'Místico' Pereyra. En la jornada del jueves 16 de octubre, el DT contó sus sensaciones en los primeros días de trabajo.