Real Madrid golea 4-1 a la Real Sociedad y pasa a liderar LaLiga

Kylian Mbappé (n.º 10), celebra haber marcado un *hat-trick* y el cuarto gol de su equipo durante el partido de la liga española de fútbol entre el Real Madrid CF y la Real Sociedad

El Real Madrid ganó 4-1 en casa a la Real Sociedad, este miércoles con un triplete de Kylian Mbappé, en un partido aplazado de la primera jornada del campeonato español.

El francés adelantó a los merengues (40'), el croata Luka Sucic puso la igualada para los vascos (44'), pero tres goles de Mbappé (60', 80') y Vinícius (68') dieron la segunda victoria liguera al Real Madrid.

El triunfo permite a los de José Mourinho auparse a la primera posición liguera, desbancando por una mejor diferencia de goles al equipo que ocupaba esa posición, el Sevilla.

La Real Sociedad, en cambio, sumó su segunda derrota consecutiva en este inicio de LaLiga, con una dura goleada que le hunde en la clasificación.