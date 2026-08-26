¡EN VIVO! Liga de Quito vs. Aucas por los cuartos de final en la señal de Teleamazonas
El Superclásico Capitalino define al Semifinalista de la Copa Ecuador 2026. Aucas se ilusiona con una victoria en el estadio de los albos.
Aucas se enfrenta a Liga Deportiva Universitaria por la fecha 25 de la estadio Gonzalo Pozo Ripalda
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Actualizada:
26 ago 2026 - 16:51
El fútbol ecuatoriano tendrá una nueva edición del Superclásico Capitalino entre Liga Deportiva Universitaria y Sociedad Deportiva Aucas. Ambos clubes se enfrentan en los cuartos de final de la Copa Ecuador 2026 en un electrizante duelo a partido único en el estadio Rodrigo Paz Delgado.
La tensión y la expectativa están al máximo, ya que una sola noche de 90 minutos —o lanzamientos desde el punto penal— determinará cuál de las dos instituciones históricas avanza a la penúltima etapa del torneo de integración nacional.
Liga de Quito llega a esta instancia decisiva tras exhibir un rendimiento arrollador en los octavos de final, donde goleó 6-0 a Leones del Norte en su reducto de Ponceano. El conjunto albo ha mostrado una solvencia ofensiva notable y busca revalidar su protagonismo en las competiciones locales.
Al jugar como local, la escuadra universitaria intentará imponer las condiciones del terreno, el control del balón y el empuje de su hinchada para sellar el boleto a la siguiente fase sin sobresaltos.
Por su parte, Sociedad Deportiva Aucas saltará al campo con la determinación de dar el golpe como visitante y dejar en el camino a su rival de patio. "El Papá" avanzó a esta ronda tras una trabajada y dramática definición por penales frente a CD La Unión tras igualar 1-1 en el tiempo regular.
Con una estructura táctica sólida y transiciones rápidas en ataque, la plantilla oriental pretende aprovechar los espacios y apelar a la efectividad para inclinar la balanza en este choque definitivo.
El incentivo deportivo de este compromiso trasciende la histórica rivalidad local, ya que el vencedor obtendrá el cupo directo a las Semifinales de la Copa Ecuador. Llegar a la penúltima ronda posiciona al club ganador a solo un paso de pelear por el título nacional y asegurar la valiosa clasificación a la Copa Libertadores 2027 como representante de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, lo que representa un objetivo prioritario dentro de la planificación institucional de ambas directivas.
A diferencia del formato de eliminación directa a partido único aplicado desde los 16vos hasta los cuartos de final, la ronda de semifinales cambiará su modalidad a partidos de ida y vuelta. El equipo que logre salir victorioso del choque entre albos y orientales se medirá en una serie de 180 minutos contra el triunfador del cruce entre Astillero FC y Universidad Católica.
Esta estructura exige a los estrategas dosificar esfuerzos y plantear un esquema de alta intensidad para asegurar la clasificación previa a las llaves de doble partido.
Todo está listo en Ponceano para que se ruede el balón en uno de los enfrentamientos más decisivos del año. Con dos propuestas futbolísticas ambiciosas y el ambiente propio de un derbi tradicional, Liga de Quito y Aucas prometen dar un espectáculo lleno de emociones, donde la disciplina táctica y el carácter sobre la cancha dirimirán al nuevo semifinalista del balompié ecuatoriano.
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