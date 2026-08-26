¡EN VIVO! Liga de Quito vs. Aucas por los cuartos de final en la señal de Teleamazonas 

El fútbol ecuatoriano tendrá una nueva edición del Superclásico Capitalino entre Liga Deportiva Universitaria y Sociedad Deportiva Aucas. Ambos clubes se enfrentan en los cuartos de final de la Copa Ecuador 2026 en un electrizante duelo a partido único en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

La tensión y la expectativa están al máximo, ya que una sola noche de 90 minutos —o lanzamientos desde el punto penal— determinará cuál de las dos instituciones históricas avanza a la penúltima etapa del torneo de integración nacional.

Liga de Quito llega a esta instancia decisiva tras exhibir un rendimiento arrollador en los octavos de final, donde goleó 6-0 a Leones del Norte en su reducto de Ponceano. El conjunto albo ha mostrado una solvencia ofensiva notable y busca revalidar su protagonismo en las competiciones locales.

Al jugar como local, la escuadra universitaria intentará imponer las condiciones del terreno, el control del balón y el empuje de su hinchada para sellar el boleto a la siguiente fase sin sobresaltos.

Por su parte, Sociedad Deportiva Aucas saltará al campo con la determinación de dar el golpe como visitante y dejar en el camino a su rival de patio. "El Papá" avanzó a esta ronda tras una trabajada y dramática definición por penales frente a CD La Unión tras igualar 1-1 en el tiempo regular.

Con una estructura táctica sólida y transiciones rápidas en ataque, la plantilla oriental pretende aprovechar los espacios y apelar a la efectividad para inclinar la balanza en este choque definitivo.

El incentivo deportivo de este compromiso trasciende la histórica rivalidad local, ya que el vencedor obtendrá el cupo directo a las Semifinales de la Copa Ecuador. Llegar a la penúltima ronda posiciona al club ganador a solo un paso de pelear por el título nacional y asegurar la valiosa clasificación a la Copa Libertadores 2027 como representante de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, lo que representa un objetivo prioritario dentro de la planificación institucional de ambas directivas.

A diferencia del formato de eliminación directa a partido único aplicado desde los 16vos hasta los cuartos de final, la ronda de semifinales cambiará su modalidad a partidos de ida y vuelta. El equipo que logre salir victorioso del choque entre albos y orientales se medirá en una serie de 180 minutos contra el triunfador del cruce entre Astillero FC y Universidad Católica.

Esta estructura exige a los estrategas dosificar esfuerzos y plantear un esquema de alta intensidad para asegurar la clasificación previa a las llaves de doble partido.

Todo está listo en Ponceano para que se ruede el balón en uno de los enfrentamientos más decisivos del año. Con dos propuestas futbolísticas ambiciosas y el ambiente propio de un derbi tradicional, Liga de Quito y Aucas prometen dar un espectáculo lleno de emociones, donde la disciplina táctica y el carácter sobre la cancha dirimirán al nuevo semifinalista del balompié ecuatoriano.