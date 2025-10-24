¿Dónde puedo ver el partido Barcelona vs Real Madrid? Un clásico vibrante en LaLiga

Andreas Christensen intenta arrebatarle el esférico al inglés Jude Bellingham, del Real Madrid, durante el clásico jugado el 11 de mayo del 2025.

LaLiga vuelve, el fin de semana del 25 y 26 de octubre del 2025, con el mejor atractivo del que dispone en su calendario: un Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona con el liderato en juego.

El domingo 26 de octubre, a las 10:15 de Ecuador, los dos gigantes del fútbol español reavivarán su rivalidad en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos son líderes del Campeonato (24 puntos), dos unidades por delante de los blaugranas.

¿Dónde ver el partido Barcelona vs Real Madrid? El juego será transmitido por ESPN, en televisión por cable y en Disney Plus, en streaming.

Ambos clubes llegan al duelo doméstico tras haber cumplido entre semana en Liga de Campeones: el Barça, con una contundente goleada al Olympiakos de Mendilibar (6-1), y el Real Madrid por la mínima contra la Juventus (1-0).

Aunque son los locales quienes parten con ventaja en la clasificación, el FC Barcelona llega a la capital habiendo ganado los últimos cuatro encuentros consecutivos a su tradicional adversario.