Liga de Quito suma el cuarto partido sin ganar y sacó un empate en su visita al Manta

Manta, 22 de julio de 2026. En el estadio Jocay, Manta FC recibe a Liga de Quito, en un partido por la Fecha 21 - Primera Etapa, del Campeonato Nacional de Fútbol.

Manta y Liga de Quito sellaron un empate 1-1 en el estadio Jocay de Manta, en un compromiso que tuvo emoción por la fecha 21 del campeonato este miércoles 22 de julio del 2026. LDU jugó con 10 por la expulsión de Sebastián González a los 12 minutos. El volante vio la roja en su retorno a LDU.

Los 'Albos' buscaron adueñarse del ritmo de juego desde los primeros minutos con la intención de llevarse los tres puntos a la capital, mientras que el conjunto 'Atunero' planteó un partido inteligente, apostando al despliegue físico y al contragolpe para hacer valer su condición de local bajo el intenso clima manabita.

El cuadro universitario logró romper el cero y dar el primer golpe del partido gracias a una gran maniobra colectiva que culminó en las redes locales con un tanto de Michael Estrada.

Tras el gol, Liga de Quito intentó enfriar las acciones y controlar la posesión del balón; sin embargo, la ventaja no aplacó la rebeldía del Manta FC, que reorganizó sus líneas, adelantó sus bloques y comenzó a generar peligro constante sobre la portería rival a través de centros cruzados y disparos de media distancia.

La insistencia del equipo local rindiós sus frutos en el segundo tiempo, cuando el Manta aprovechó una desconcentración defensiva de la saga alba para sellar la igualdad definitiva.

El gol de José Angulo fue celebrado en el Jocay y transformó el encuentro en un ida y vuelta de ida y vuelta, donde ambos entrenadores movieron sus bancas buscando el gol de la victoria, dejando espacios abiertos que convirtieron los minutos finales en un auténtico drama.

A pesar de que los capitalinos apretaron el acelerador en los minutos de adición con centros al área, la zaga 'Atunera' se multiplicó para despejar todo peligro y asegurar un punto trabajado ante su hinchada.

Con este resultado, la repartición de puntos deja sensaciones encontradas en ambos bandos. Para Liga de Quito, el empate de visitante deja un sabor agridulce en sus aspiraciones por mantenerse cerca de la tabla de posiciones de la LigaPro, mientras que para el Manta FC significa un punto valioso para seguir sumando en la clasificación y consolidar su fortaleza jugando en casa ante uno de los rivales más complicados del torneo.