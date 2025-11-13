Un tío de Luis Rubiales ataca al expresidente de la Federación Española de fútbol con huevos

Luis Rubiales durante el evento de presentación de su libro en Madrid.

Luis Rubiales, el expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), condenado por agresión sexual por su beso forzado a la jugadora Jenni Hermoso, fue atacado con huevos este jueves 13 de noviembre del 2025 durante el lanzamiento de su libro en Madrid, España.

Según el reporte de la Policía española, el implicado en el incidente es un tío del ex presidente del fútbol español. En los videos que circulan en redes sociales se observa al antiguo dirigente sentado en un taburete con camiseta blanca y una chaqueta oscura durante la presentación de su libro “Matar a Rubiales”.

El evento transcurría con normalidad. De pronto, se escucha a un hombre decir “no se preocupen, no pasa nada” antes de lanzarle tres huevos a Rubiales. El exdirigente deportivo logró esquivar dos pero uno le impactó en la espalda y reaccionó de inmediato.

Rubiales comenzó a perseguir al agresor que fue atajado por asistentes al acto celebrado en Madrid. Otro video muestra a la policía llevándose al hombre y la presentación continuó con normalidad.

Varios medios locales como El País y el diario deportivo Marca confirmaron que el agresor es tío del exdirigente deportivo, que también se llama Luis. El ex dirigente volvió a tener tribuna mediática en los últimos días.

Rubiales defendió su inocencia por el beso a Jenni Hermoso durante la ceremonia de medallas al término de la final del Mundial femenino, en Sídney el 20 de agosto de 2023.

Rubiales reiteró en el programa de televisión El Chiringuito que ese beso fue “consentido”, y se dijo víctima de una campaña de la “extrema izquierda”. A raíz de una reforma del Código Penal español, un beso no consentido puede ser considerado como agresión sexual, categoría penal que agrupa todos los tipos de violencia sexual.