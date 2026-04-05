Zidane será el entrenador de Francia luego del Mundial 2026

Es un hecho. El entrenador y leyenda Zinedine Zidane será el reemplazo de Didier Deschamps como entrenador de la selección de Francia, pero luego del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Hay un acuerdo verbal entre el extécnico de Real Madrid y la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

Según el diario español AS, Zidane "ha cerrado el acuerdo con la Federación Francesa de Fútbol" para asumir el mando de la selección, tras cuatro años de ausencia de los banquillos tras su segunda etapa en el Real Madrid.

La llegada de Zidane se confirma luego de que el actual entrenador Deschamps, campeón con Les Bleus del Mundial 2018 y subcampeón en 2022, anunciara el año pasado que su ciclo llegaría a su fin en Estados Unidos, México y Canadá tras 14 años.

En las últimas semanas, Zidane recibió una oferta para volver a uno de los grandes clubes, pero su respuesta fue tajante, lo que obligó al club en cuestión a buscar otro entrenador, según la publicación realizada por AS.

El entrenador que brilló con tres títulos consecutivos de la Liga de Campeones con el Real Madrid, aclaró que su futuro ya está decidido y que el acuerdo que mantenía desde hacía tiempo con la Federación Francesa se ha hecho definitivo

La leyenda del fútbol francés tiene un reto. A pesar de la gran cantidad de ofertas que recibió, incluida una muy cuantiosa del Al-Hilal, además del interés del París Saint-Germain y del Chelsea, las opciones de Zidane eran limitadas y tenía las ideas claras: o entrenar a la selección francesa o volver al Real Madrid.