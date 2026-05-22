César Farías, el DT de Barcelona, plantea un 'análisis profundo' tras eliminación en Libertadores

El proceso de reconstrucción liderado por el entrenador venezolano César Farías en Barcelona Sporting Club ha alcanzado su punto más crítico en este primer semestre de 2026. La eliminación de la fase de grupos de la Copa Libertadores empañó todo el camino previo de clasificación desde la primera fase.

Tras asumir el banquillo del 'Ídolo' a inicios de año con la misión de devolverle el protagonismo continental, el estratega comandó una profunda renovación de la plantilla que incluyó la llegada de 14 refuerzos, destacando figuras de peso como el delantero argentino Darío Benedetto.

Sin embargo, acoplar un plantel prácticamente nuevo en medio de un contexto de reajuste financiero e institucional ha sido un reto mayúsculo, donde el sello de intensidad, orden táctico y temperamento que caracteriza al timonel caribeño se ha visto a prueba ante la constante exigencia de la hinchada torera.

El camino en la Copa Libertadores ha dejado un sabor amargo y se ha convertido en el principal foco de los cuestionamientos hacia su gestión. A pesar de un arranque esperanzador en el que el equipo logró superar con solidez las fases previas eliminando a rivales de la talla de Argentinos Juniors y Botafogo, la fase de grupos desnudó las irregularidades del funcionamiento colectivo.

Competición Partidos Ganados Empatados Perdidos Puntos PPP* Total 19 7 6 6 27 1,42 LigaPro 11 4 5 2 17 1,55 Copa Libertadores 8 3 1 4 10 1,25 *PPP: Puntos por Partido

La derrota 2-0 ante Universidad Católica de Chile en Santiago sentenció la eliminación prematura del cuadro guayaquileño del torneo internacional, dejándolo incluso sin el premio de consuelo de la Copa Sudamericana; un duro golpe deportivo que el propio Farías atribuyó al desgaste físico, decisiones arbitrales puntuales en momentos clave y las limitaciones de un presupuesto optimizado.

Con el frente internacional cerrado de forma abrupta, el estratega llanero se ve obligado a volcar todas sus energías en enderezar el rumbo en la LigaPro, donde el rendimiento del equipo también ha experimentado notables altibajos.

Aunque Barcelona SC ha mostrado un desempeño sólido como visitante, su vulnerabilidad en el estadio Monumental y el costo de las rotaciones de la plantilla en jornadas clave han privado al club de una mayor regularidad en la tabla de posiciones.

Ante las crecientes críticas sobre el volumen de juego ofensivo, Farías ha manifestado que el equipo entra en una etapa de "profundo análisis" para encarar la recta final de la etapa con amor propio, buscando consolidar un sistema que le permita pelear el campeonato local y calmar las aguas en el exigente entorno amarillo.