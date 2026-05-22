Estos serán los rivales de la Selección de Ecuador en el Mundial Sub 17 en Catar

FIFA realizó el sorteo oficial de la fase de grupos para la Copa Mundial Sub 17 Qatar 2026. En total, en este Mundial al igual que el de mayores serán 48 selecciones clasificadas entre ellas Ecuador.

Según el sorteo de FIFA, la Selección de Ecuador formará parte del Grupo B junto a Corea del Sur, Nueva Caledonia y un representante pendiente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF). El rival se conocerá en las próximas semanas.

El Mundial juvenil de esta categoría se disputará en territorio qatarí entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre del 2026. Será una cita que contará con la participación de futbolistas nacidos a partir del 1 de enero de 2009.

Este Mundial juvenil implementará por primera vez un formato expandido que replica el modelo de las categorías absolutas, congregando a 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno.

De acuerdo con las normativas de la organización, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) contará con una representación histórica de siete selecciones: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela.

Por razones de equidad deportiva y reglamentaria dentro del sorteo, las escuadras pertenecientes a la misma confederación continental no podían compartir zona geográfica durante esta etapa inicial de la competición.

La infraestructura deportiva del torneo estará centralizada en el complejo deportivo Aspire Zone, ubicado en la ciudad de Rayán, el cual dispone de ocho campos de juego de alta tecnología acondicionados para el desarrollo fluido de la fase regular.

La final del Mundial juvenil está programada para el 13 de diciembre tendrá como escenario el histórico estadio Internacional Khalifa, un recinto con capacidad oficial para 45 857 espectadores.

Una de las principales novedades institucionales del campeonato es la ausencia de la selección de Portugal, vigente campeona de la categoría, que no logró superar las rondas clasificatorias previas organizadas por la UEFA.