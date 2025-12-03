El joven que narró la final de la Libertadores en un cerro ahora relató en una cabina del estadio

Pol Deportes, el niño que transmitió la final de la Copa Libertadores desde un cerro, ahora estuvo en el estadio en un partido de la Liga Peruana.

Cliver Huamán Sánchez, conocido en redes sociales como Pol Deportes, se hizo viral en redes sociales por transmitir la final de la Copa Libertadores desde un cerro. Ahora, el joven narrador peruano, de 15 años, volvió a vivir una experiencia y compartir videos de lo que vivió en el Estadio Nacional de Lima.

Aprovechando su popularidad, luego de ganar fama por escalar un cerro para relata la final de la Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo, vivió otra experiencia.

El talentoso joven fue invitado a la transmisión del duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima correspondiente a la Liga 1. En la previa del juego, Cliver recibió una sorpresa especial de Julio César Uribe, ídolo de Sporting Cristal y actual director general de fútbol del club.

El histórico exjugador se acercó para saludarlo, felicitarlo y entregarle un obsequio que emocionó profundamente al joven relator, especialmente porque su padre es hincha del conjunto celeste.

La jornada no terminó ahí. Peter Arévalo, periodista deportivo, invitó a Pol Deportes a la cabina para compartir la narración del clásico, dándole la oportunidad de mostrar su talento en un escenario profesional.

El niño, oriundo de Andahuaylas, una ciudad de Perú, sube contenido a redes sociales desempeñándose como un periodista deportivo. Es un narrador.

En uno de los videos que Cliver publicó en TikTok, contó que desde enero de 2025 tenía en su mente ir a la final de la Copa Libertadores y poco a poco fue sumando donaciones y auspicios.

Fue el 26 de noviembre cuando Pol Deportes subió un video contando que empresas, e incluso la Municipalidad de Andahuaylas y el alcalde Abel Serna Herrara, lo ayudaron para que cumpla su sueño.