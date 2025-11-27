Todo lo que debe saber sobre la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo

Aficionados de Flamengo despiden a su equipo previo al viaje a Lima este miércoles, en Río de Janeiro (Brasil). Flamengo se enfrenta contra Palmeiras con miras a la final de la Copa Libertadores.

La final única de la Copa Libertadores 2025 tiene todo listo para su disputa en Perú. Palmeiras y Flamengo, ambos brasileños, protagonizarán este sábado 29 de noviembre del 2025 un nuevo capítulo de su histórica rivalidad cuando se enfrenten en el estadio Monumental de Lima desde las 16:00.

Esta será la quinta ocasión en que dos clubes brasileños disputan el título más importante del Continente, confirmando el dominio absoluto del fútbol carioca en el certamen durante los últimos años. Son dos equipos que cuestan millones de dólares y sueñan con levantar la Copa.

Aficcionados del Palmeiras animan a su equipo afuera del centro de entrenamiento del club este domingo, en São Paulo (Brasil). EFE

Flamengo, conocido como el 'Mengao', no podrá contar con el ecuatoriano Gonzalo Plata, jugador clave en las semifinales pero que quedó al margen por una sanción de dos partidos impuesta por la Conmebol. El castigo responde a la tarjeta roja directa que recibió en la serie ante Racing Club de Avellaneda.

Ambos equipos llegan a esta final con tres títulos de Copa Libertadores en sus vitrinas, por lo que el duelo en Lima definirá cuál de los dos bordará su cuarta estrella continental.

Estos son los horarios de la final de la Libertadores en los distintos países:

Los Ángeles: 14:00

México D. F. y Chicago: 15:00

Ecuador, Colombia, Perú: 16:00

Venezuela, Bolivia y Nueva York: 17:00

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 18:00

Londres: 21:00

España, Francia, Italia y Alemania: 22:00

Rusia: 00:00 del domingo

Canales para ver la final de Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo: ESPN, Disney +