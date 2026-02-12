Kendry Páez debuta con River Plate ante Argentino Juniors con derrota en el torneo apertura

Este jueves 12 de febrero, Kendry Páez debutó con River Plate y jugó 20 minutos ante Argentinos Juniors. El resultado no favoreció al club Millonario que cayó por la mínima 1-0.

Páez proveniente en préstamo desde el Chelsea ingresó en el minuto 25 del segundo tiempo en lugar de Tomás Galván, y así se estrenó oficialmente en la Liga Profesional de Argentina.

Los Millonarios no pudieron con El Bicho y sumó otra dura derrota este jueves después de la goleada que le propinara Tigre.

Un arranque desfigurado en el primer tiempo ahondó la crisis que atraviesa el nuevo club de Kendry en el Torneo Apertura 2026.

Pero fue en el segundo tiempo, cuando los dirigidos por el expulsado Marcelo Gallardo mostraron su peor cara. Argentinos aumentó su poderío e hizo prevalecer su localía y pudo aumentar el marcador.

Al final, el marcador se cerró en triunfo por la mínima para los locales que dejó a Argentinos en cuarto lugar en el Grupo B con River en quinta posición.

El miércoles 18, Argentinos Juniors visitará a Barcelona de Guayaquil en el inicio de la fase previa de la Libertadores.