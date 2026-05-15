¡Qué sufrimiento! Liga de Quito gana 2-1 a Técnico Universitario por la fecha 14 de LigaPro

Liga de Quito y Técnico Universitario abrieron la fecha 14 de la LigaPro 2026 en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El conjunto Albo, dirigido por Tiago Nunes, sufrió para ganar el partido a los ambateños 2-1. Un tanto de Michael Estrada y un autogol de Andrés Copete dieron los tres puntos a LDU.

El partido resultó apretado para Liga de Quito. Buscó desde el primer minuto marcar, pero Técnico se encerró y cuidó el cero. Un penal que se sancionó a favor de Liga fue corregido por el VAR. También comenzó a quemar tiempo en cada acción. Sobre el cierre del primer tiempo, Wagner Delgado aprovechó un contragolpe y anotó el 1-0 para los visitantes.

En el segundo tiempo, la 'U' logró el empate en el arranque del partido. Estrada aprovechó una pelota que cayó en el área y puso el 1-1. Técnico se quedó con 10 jugadores. Los últimos minutos fueron de puro drama. El tanto de los albos cayó con un error defensivo de los ambateños.

El primer gol de Técnico Universitario

El empate de Michael Estrada para LDU

El agónico autogolo para el triunfo de Liga de Quito



Alineación de LDU

Alineación de Técnico Universitario