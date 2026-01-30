Kendry Páez llegó a Buenos Aires para chequeos médicos antes de firmar con River Plate

Kendry Páez llegó a Buenos Aires la mañana de este viernes 30 de enero de 2026 para realizarse los chequeos médicos antes de firmar con River Plate.

Páez llegó a la capital argentina, donde fue recibido por varias personas y miembros de la prensa local.

"Es algo grande", dijo el mediocampista de 18 años sin dar mayores detalles a los medios.

El mediocampista ecuatoriano deberá someterse a chequeos médicos para luego firmar su contrato y se presentado en el cuadro 'milonario'.

El volante ecuatoriano jugará a préstamo en el River Plate argentino en la temporada 2026.

Con su regreso el jugador volverá a competir en la Sudamericana. El centrocampista se sumará a la plantilla del River tras un breve paso por el fútbol francés, tras su fallido debut en el Chelsea.

El club europeo interrumpió la cesión que mantenía con Racing de Estrasburgo, y busca que el jugador ecuatoriano sume minutos en cancha.