Así celebró La Tri Sub-20 femenina su primera clasificación al Mundial de fútbol

¡Vamos Tri! El festejo de las seleccionadas ecuatorianas tras clasificar al Mundial de Polonia se difundió con emotivas imágenes en redes sociales la noche del domingo 22 de febrero de 2026.

Las jugadoras tricolor fueron captadas concentradas a la espera de la confirmación de que consiguieron un cupo para el Mundial de Polonia.

En medio de la algarabía las seleccionadas por Eduardo Moscosocelebraron con saltos y abrazos este hito en el fútbol femenino ecuatoriano.

La Tri se mantiene invicta en el torneo y se ubica entre los primeros cuatro lugares de la tabla.

La selección ecuatoriana de fútbol femenino se clasificó al Mundial por primera vez en la historia tras igualar con la selección de Venezuela 2 - 2.

La Selección ha tenido una gran campaña. Derrotó a Colombia y Argentina, en ambos casos por 1-0, y está como escolta de de Brasil, que los supera por el gol diferencia. Por su lado, Venezuela se encuentra en el quinto puesto con un punto sumado de seis posibles y le sigue Colombia, en la última posición, sin puntos.