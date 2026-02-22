Ecuador empata ante Venezuela en el Sudamericano Femenino Sub 20 y se clasifica al Mundial

La selección femenina Sub 20 de Ecuador se ilusiona con clasificar al Mundial de Polonia. Ecuador empató 2-2 ante Venezuela este 22 de febrero. La Tri llegó a siete puntos y se aferra a pelear por un cupo al Mundial.

Ecuador vive una racha buena en la selección Sub 20. El entrenador, Eduardo Moscoso, ha logrado una equipo sólido y ante Venezuela sacó la casta de un equipo que pelea.

En esta selección hay jugadoras que podrían clasificar a su segundo Mundial y otras incluso a un tercero, ya que comenzaron su proceso en la Tri desde los 17 años.

La Selección ha tenido una gran campaña. Derrotó a Colombia y Argentina, en ambos casos por 1-0, y está como escolta de de Brasil, que los supera por el gol diferencia. Por su lado, Venezuela se encuentra en el quinto puesto con un punto sumado de seis posibles y le sigue Colombia, en la última posición, sin puntos.