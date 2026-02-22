Uruguay recibe el trofeo de la Copa del Mundo de manos del argentino Oscar Ruggeri

El argentino Oscar Ruggeri, campeón en 1986 observa el trofeo del Mundial de la FIFA este domingo, en Montevideo (Uruguay).

Con la presencia del argentino Oscar Ruggeri, campeón en 1986, Uruguay recibió este domingo el trofeo del Mundial de la FIFA como parte del tour que lo lleva por diferentes países.

Quien fuera defensa de la selección albiceleste ganadora del Mundial de México-86 alzó la Copa en un evento que contó con la presencia de la vicepresidenta uruguaya, Carolina Cosse, dos ministros de Estado y los exfutbolistas Diego Godín, Diego Lugano y Álvaro González.

Ruggeri recordó allí que en junio se cumplirán 40 años del segundo trofeo conquistado por Argentina, que contaba en su plantilla con Diego Armando Maradona, Jorge Burruchaga y Jorge Valdano, entre otros.

"Es lo que queremos siempre. Por ahí no tan de chiquitos. Diego (Maradona) sí, de chiquito lo dijo, yo la verdad que no. Yo quería ser jugador de fútbol, pero a medida que iba pasando el tiempo ya quería ser jugador de selección. Ya cuando estás en la selección, y tenes un genio como tuvimos nosotros, ya querés agarrarla y tocarla", puntualizó minutos antes de levantar la Copa del Mundo.

Asimismo, recordó que el entonces entrenador de Argentina, Carlos Salvador Bilardo, les dijo a los jugadores tan pronto llegaron a la Albiceleste que allí no iban a ganar dinero, pero que si eran campeones del mundo la gente se los iba a agradecer toda la vida.

Finalmente, recordó el partido que puso cara a cara a Argentina y Uruguay, en los octavos de final, con triunfo de la Albiceleste por 1-0 gracias a un tanto de Pedro Pablo Pasculli.

"Con ustedes es complicado. Nos conocemos mucho. Son bravos, son difíciles", dijo Ruggeri a los uruguayos y recordó que el Mundial de 2026 podría tener una nueva edición del Clásico del Río de la Plata.

Este domingo el trofeo de la Copa del Mundo será exhibido en Montevideo, donde podrá ser apreciado por los fanáticos. El tour visitará 30 países cuyas asociaciones futbolísticas hacen parte de la FIFA.