Cruzeiro quiere fichar a Keny Arroyo y busca un acuerdo con Besiktas de Turquía

Keny Arroyo se unió en febrero del 2025 al Besiktas de Turquía. Nunca logró destacarse.

Cruzeiro quiere fichar al ofensivo ecuatoriano Keny Arroyo. El cuadro brasileño negocia con el Besiktas de Turquía, por el 50% de los derechos deportivos del futbolista formado en Independiente del Valle.

Las próximas horas son claves para concretar la transacción, según informó el poderoso medio brasileño O'Globo. "El club espera una respuesta hasta este fin de semana, pues la ventana de cierre de traspasos concluye el martes 2 de septiembre del 2025.

Uno de los inconvenientes que atraviesa el Cruzeiro para lograr su objetivo tiene que ver con el reciente despido del DT del Besiktas, el noruego Ole Gunnar Solskjær. El entrenador fue cesado tras no clasificarse a la fase de grupos de la Champions League 2025-2026.

Keny Arroyo tuvo problemas con el entrenador del Besiktas. ¿Podrá salir del cuadro turco para poder fichar por el Cruzeiro? @chechearroyo.7

Según O'Globo, uno de los temores del Cruzeiro es que Besiktas decida quedarse con Arroyo, tras la salida del técnico. Solskjær tuvo problemas con el jugador ecuatoriano. Alegó faltas disciplinarias de parte del futbolista.

'Cheche' Arroyo quiere formar parte de un equipo que le permita sumar minutos. Él quiere estar en la lista de convocados por el seleccionador ecuatoriano Sebastián Beccacece para el Mundial de Norteamérica 2026.