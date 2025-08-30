Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Teleamazonas
Convocatoria de La Tri lista para enfrentar a Paraguay y Argentina rumbo al Mundial 2026

La FEF presentó la lista de los 30 convocados a la Selección para los dos últimos partidos de Eliminatorias al Mundial 2026. 

Ecuador convocó a 30 jugadores para los partidos ante Paraguay y Argentina, por Eliminatorias al Mundial 2026.

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

30 ago 2025 - 12:41

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) publicó, este sábado 30 de agosto del 2025, la lista oficial de los 30 futbolistas convocados a la Selección para los dos últimos partidos de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Parta esta doble jornada, La Tri concentrará en Buenos Aires, Argentina, los jugadores empezarán a llegar desde este sábado, así lo informó Francisco Egas, presidente de la FEF. 

Egas anticipó que los entrenamientos empezarán el domingo. El miércoles luego de la última práctica viajarán a Asunción y luego del partido ante Paraguay retornarán a Guayaquil, donde recibirán a la Albiceleste. 

Leonardo CampanaDenil Castillo y Patrik Mercado son las principales novedades de la lista de convocados por el DT Sebastián Beccacece

Lista de convocados a La Tri: 

Arqueros

  •  Hernán Galíndez (Huracán - ARG)
  •  Moisés Ramírez (Kifisia FC - GRE) 
  • David Cabezas (El Nacional) 
  • Gonzalo Valle (Liga de Quito) 

Defensas

  • Pervis Estupiñán (AC Milan - ITA) 
  • Cristian Ramírez (Lokomotiv - RUS)
  •  Xavier Arreaga (Barcelona SC) 
  • Willian Pacho (PSG - FRA) 
  • Piero Hincapié (Bayer Leverkusen - ALE) 
  • Joel Ordóñez (Club Brujas - BÉL) 
  • Félix Torres (Corinthians - BRA) 
  • Ángelo Preciado (Sparta Praga - CHE) ​

Volantes: 

  • Bryan Ramírez (LDU Quito) 
  • Alan Franco (Atlético Mineiro - BRA) 
  • Moisés Caicedo (Chelsea - ING) 
  • Pedro Vite (Pumas - MEX) 
  • Kendry Páez (Estrasburgo - FRA) 
  • Patrik Mercado (IDV) 
  • Alan Minda (Cercle Brugge - BÉL) 
  • Yaimar Medina (Genk - BÉL) 
  • Gonzalo Plata (Flamengo - BRA)
  • John Yeboah (Venezia - ITA) 
  • John Mercado (Sparta Praga - CHE)
  • Nilson Angulo (Anderlecht - BÉL) 
  • Denil Castillo (Midtjylland - DIN)
  •  Darwin Guagua (IDV) 
  • Jordy Alcívar (IDV)​

Delanteros

  • Leonardo Campana (New England Revolution - USA) 
  • Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise - BÉL)
  • Enner Valencia (Internacional - BRA) 

Ecuador se enfrenta a Paraguay el jueves 4 de septiembre, a las 18:30, en el estadio Defensores del Chaco. 

Finalmente, el 9 de septiembre la Tricolor recibe a Argentina, en el estadio Monumental de Guayaquil, a las 18:00. 

