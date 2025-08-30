Convocatoria de La Tri lista para enfrentar a Paraguay y Argentina rumbo al Mundial 2026

Ecuador convocó a 30 jugadores para los partidos ante Paraguay y Argentina, por Eliminatorias al Mundial 2026.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) publicó, este sábado 30 de agosto del 2025, la lista oficial de los 30 futbolistas convocados a la Selección para los dos últimos partidos de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Parta esta doble jornada, La Tri concentrará en Buenos Aires, Argentina, los jugadores empezarán a llegar desde este sábado, así lo informó Francisco Egas, presidente de la FEF.

Egas anticipó que los entrenamientos empezarán el domingo. El miércoles luego de la última práctica viajarán a Asunción y luego del partido ante Paraguay retornarán a Guayaquil, donde recibirán a la Albiceleste.

Leonardo Campana, Denil Castillo y Patrik Mercado son las principales novedades de la lista de convocados por el DT Sebastián Beccacece.

Lista de convocados a La Tri:

Arqueros:

Hernán Galíndez (Huracán - ARG)

Moisés Ramírez (Kifisia FC - GRE)

David Cabezas (El Nacional)

Gonzalo Valle (Liga de Quito)

Defensas:

Pervis Estupiñán (AC Milan - ITA)

Cristian Ramírez (Lokomotiv - RUS)

Xavier Arreaga (Barcelona SC)

Willian Pacho (PSG - FRA)

Piero Hincapié (Bayer Leverkusen - ALE)

Joel Ordóñez (Club Brujas - BÉL)

Félix Torres (Corinthians - BRA)

Ángelo Preciado (Sparta Praga - CHE) ​

Volantes:

Bryan Ramírez (LDU Quito)



Alan Franco (Atlético Mineiro - BRA)

Moisés Caicedo (Chelsea - ING)

Pedro Vite (Pumas - MEX)

Kendry Páez (Estrasburgo - FRA)

Patrik Mercado (IDV)



Alan Minda (Cercle Brugge - BÉL)

Yaimar Medina (Genk - BÉL)

Gonzalo Plata (Flamengo - BRA)

John Yeboah (Venezia - ITA)

John Mercado (Sparta Praga - CHE)

Nilson Angulo (Anderlecht - BÉL)

Denil Castillo (Midtjylland - DIN)

Darwin Guagua (IDV)

Jordy Alcívar (IDV)​

Delanteros:

Leonardo Campana (New England Revolution - USA)

Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise - BÉL)

Enner Valencia (Internacional - BRA)

Ecuador se enfrenta a Paraguay el jueves 4 de septiembre, a las 18:30, en el estadio Defensores del Chaco.

Finalmente, el 9 de septiembre la Tricolor recibe a Argentina, en el estadio Monumental de Guayaquil, a las 18:00.