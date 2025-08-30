Convocatoria de La Tri lista para enfrentar a Paraguay y Argentina rumbo al Mundial 2026
La FEF presentó la lista de los 30 convocados a la Selección para los dos últimos partidos de Eliminatorias al Mundial 2026.
Ecuador convocó a 30 jugadores para los partidos ante Paraguay y Argentina, por Eliminatorias al Mundial 2026.
Actualizada:
30 ago 2025 - 12:41
La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) publicó, este sábado 30 de agosto del 2025, la lista oficial de los 30 futbolistas convocados a la Selección para los dos últimos partidos de las Eliminatorias al Mundial 2026.
Parta esta doble jornada, La Tri concentrará en Buenos Aires, Argentina, los jugadores empezarán a llegar desde este sábado, así lo informó Francisco Egas, presidente de la FEF.
Egas anticipó que los entrenamientos empezarán el domingo. El miércoles luego de la última práctica viajarán a Asunción y luego del partido ante Paraguay retornarán a Guayaquil, donde recibirán a la Albiceleste.
Leonardo Campana, Denil Castillo y Patrik Mercado son las principales novedades de la lista de convocados por el DT Sebastián Beccacece.
Lista de convocados a La Tri:
Arqueros:
- Hernán Galíndez (Huracán - ARG)
- Moisés Ramírez (Kifisia FC - GRE)
- David Cabezas (El Nacional)
- Gonzalo Valle (Liga de Quito)
Defensas:
- Pervis Estupiñán (AC Milan - ITA)
- Cristian Ramírez (Lokomotiv - RUS)
- Xavier Arreaga (Barcelona SC)
- Willian Pacho (PSG - FRA)
- Piero Hincapié (Bayer Leverkusen - ALE)
- Joel Ordóñez (Club Brujas - BÉL)
- Félix Torres (Corinthians - BRA)
- Ángelo Preciado (Sparta Praga - CHE)
Volantes:
- Bryan Ramírez (LDU Quito)
- Alan Franco (Atlético Mineiro - BRA)
- Moisés Caicedo (Chelsea - ING)
- Pedro Vite (Pumas - MEX)
- Kendry Páez (Estrasburgo - FRA)
- Patrik Mercado (IDV)
- Alan Minda (Cercle Brugge - BÉL)
- Yaimar Medina (Genk - BÉL)
- Gonzalo Plata (Flamengo - BRA)
- John Yeboah (Venezia - ITA)
- John Mercado (Sparta Praga - CHE)
- Nilson Angulo (Anderlecht - BÉL)
- Denil Castillo (Midtjylland - DIN)
- Darwin Guagua (IDV)
- Jordy Alcívar (IDV)
Delanteros:
- Leonardo Campana (New England Revolution - USA)
- Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise - BÉL)
- Enner Valencia (Internacional - BRA)
Ecuador se enfrenta a Paraguay el jueves 4 de septiembre, a las 18:30, en el estadio Defensores del Chaco.
Finalmente, el 9 de septiembre la Tricolor recibe a Argentina, en el estadio Monumental de Guayaquil, a las 18:00.
