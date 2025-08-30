Chelsea derrota a Fulham en la Premier League; Moisés Caicedo fue decisivo

El ecuatoriano Moisés Caicedo fue titular en la victoria del Chelsea ante Fulham, en la Premier League, sábado 30 de agosto del 2025

Con goles de Joao Pedro y Enzo Fernández, el Chelsea derrotó 2-0 a Fulham, en la fecha 3 de la Premier League, la mañana de este sábado 30 de agosto del 2025, en el Stamford Bridge.

La actuación del ecuatoriano Moisés Caicedo fue impecable durante los 90 minutos del encuentro.

El primer tanto de 'Las Gaviotas' lo marcó Joao Pedro, de cabeza tras aprovechar un tiro de esquina, en los minutos adicionales del primer tiempo. El segundo gol lo anotó el delantero argentino Enzo Fernández, desde el punto penal.

Con esta victoria el Chelsea suma siete puntos y, de momento ocuparía el primer lugar de la Premier. Luego de tres fechas el equipo inglés sigue invicto con dos victorias y un empate.

Al finalizar el encuentro, el Caicedo viajará a Argentina para unirse a la Selección de Ecuador previo a los partidos de Eliminatorias. La Tri se concentrará en Buenos Aires hasta el miércoles 3 de septiembre y luego viajrá a Asunción para jugar ante Paraguay, el jueves 4.