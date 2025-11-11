¿Por qué es importante que La Tri gane sus partidos amistosos ante Canadá y Nueva Zelanda?

Cristian Ramírez, defensa de La Tri, a su llegada a la concentración del equipo en Toronto. Ecuador se medirá con Canadá, el jueves 13 de noviembre del 2025.

Ecuador disputará sus dos últimos amistosos de fecha FIFA. El jueves 13 de noviembre del 2025, la Tricolor visitará a Canadá en Toronto, mientras que el martes 18, el equipo nacional chocará con Nueva Zelanda, en Nueva Jersey.

¿A qué hora juega Ecuador vs. Canadá? El partido está pactado para las 19:30. Teleamazonas transmite el juego, en diferido. En tanto, el duelo con Nueva Zelanda se disputará desde las 20:30. El equipo de Sebastián Beccacece precisa de buenos resultados ante los dos rivales para mantenerse en el bombo dos antes del sorteo del Mundial 2026, que se realizará el 5 de diciembre.

La Selección está en el puesto 23 del escalafón con 1.589, 72 puntos. La importancia de las victorias radica en que los otros aspirantes a llegar al bombo dos -Corea del Sur, Austria y Australia-, están separados a menos de 10 puntos. El martes 18, luego del juego con Nueva Zelanda se confirmará si Ecuador se mantiene o no en el citado bombo dos.

Canadá ocupa el puesto 28 en el ranking FIFA, mientras que Nueva Zelanda está en la ubicación 85. Si gana a los canadienses, la Tricolor recibirá 4.66 puntos. Si empata, perderá 0,34 puntos y si cae, perderá 5.34 puntos.

Kendry Páez, jugador del Racing de Estrasburgo, a su llegada a la concentración de Ecuador en Toronto.

¿Y qué pasa con Nueva Zelanda? Una victoria entrega 2,36 puntos, pero un empate o una derrota penalizan a la Selección: 2,64 puntos se pierden en el escalafón en caso de igualdad y 7,64, en pérdida.