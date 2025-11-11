'No quiero ser una carga': Lionel Messi habla sobre la posibilidad de ir o no al Mundial 2026

Lionel Messi analiza si jugará o no el Mundial de Norteamérica 2026. El astro argentino recordó su amor por el club Barcelona y por la ciudad catalana.

Lionel Messi dice que "no quiere ser una carga", para la Selección de Argentina. Por ello, aún no define si participará o no en la Copa del Mundo del 2026. El diario catalán Sport publicó una extensa entrevista con el astro del fútbol, en la jornada del 11 de noviembre del 2025.

Messi, de 38 años, disputó cinco Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. En esta última logró levantar el trofeo, tras una final épica ante Francia, en el estadio de Lusail.

"No quiero ser una carga, me quiero sentir bien físicamente", dijo Messi, en la entrevista con Sport. El 10 dijo que está seguro de que puede aportar para el bien del equipo, pero que todo se definirá con el paso de los meses.

El crack fue tendencia el lunes 10 de noviembre, tras su visita sorpresiva al Nou Camp, el estadio de Barcelona. En la entrevista con Sport, el medio aclara que el encuentro con Messi se realizó dos semanas antes de todo el revuelo causado por su presencia sorpresiva en el estadio del cuadro culé.

En las últimas semanas, el futbolista ha dado señales de que quiere volver a vivir en Ciudad Condal y que desearía volver a pisar el campo del FC Barcelona como futbolista activo. "Es un sentimiento muy fuerte, estuve 16 años en el primer equipo y 20 en la ciudad", dijo 'La Pulga'.