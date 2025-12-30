El emotivo mensaje de Sebastián Beccacece, entrenador de La Tri, antes del Mundial 2026

Sebastián Beccacece da indicaciones durante el partido de Ecuador ante Estados Unidos, jugado el viernes 10 de octubre del 2025, en Austin, Texas.

Sebastián Beccacece escribió una carta abierta a los aficionados y al público en general. El DT de Ecuador se mostró agradecido por el año deportivo, que le permitió clasificarse con La Tri al Mundial 2026.

De la mano del entrenador argentino, Ecuador terminó en segundo lugar en la tabla de posiciones de las Eliminatorias, solo por detrás de la campeona del mundo, Argentina, con 29 puntos, tras ocho victorias, ocho empates y dos derrotas.

El exentrenador de Defensa y Justicia, Independiente y Racing Club escribió sus sensaciones sobre lo que fue el 2025 y lo que espera para el 2026.

Gracias 2025, por todo lo vivido, por el aprendizaje, por los resultados récord y por recordarnos que los sueños se construyen con trabajo, paciencia y fe. Sebastián Beccacece/ entrenador de Ecuador

Beccacece se dio tiempo para agradecer a "cada futbolista y a cada personas extraordinaria que hizo posible el sueño de todo un país: volver a jugar un Mundial. Gracias al pueblo ecuatoriano, que siente, cree y acompaña".

La Tri ecuatoriana se clasificó al Mundial 2026 en septiembre, luego de empatar a ceros con Paraguay. Internet

¡Gracias, 2025! ¡Bienvenido, excelente 2026! "Que llegue con abundancia, prosperidad, paz mundial e igualdad de oportunidades", añadió el entrenador de la Selección ecuatoriana.

Ecuador jugará el 26 de marzo contra Marruecos en Madrid y luego, el 31 de marzo, se medirá con Países Bajos, en Ámsterdam, en dos juegos amistosos en fecha FIFA antes del inicio de la Copa del Mundo.