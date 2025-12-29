La FIFA recibió 150 millones de solicitudes de entradas para el Mundial de fútbol del 2026

El Mundial de fútbol se jugará en Estados Unidos, México y Canadá a mediados del 2026

La FIFA anunció en la jornada del lunes 29 de diciembre del 2025, que ha recibido 150 millones de solicitudes de entradas de 200 países para el Mundial de fútbol 2026, que se jugará en México, Canadá y Estados Unidos.

El organismo rector del fútbol mundial indicó que esta es la mayor demanda de boletos en la historia de la Copa del Mundo.

Desde el jueves 11 de diciembre hasta el martes 13 de enero está abierto una ventana para que los aficionados puedan adquirir los boletos, con la ventaja de ya conocer el fixture completo de la fase de grupos del torneo.

De acuerdo con la FIFA, hay una demanda 30 veces superior a la oferta de boletos para la Copa del Mundo. La demanda es, además, 3.4 veces mayor al número total de espectadores que asistieron a los 964 partidos disputados en las 22 ediciones anteriores de la competición celebradas desde 1930.

"Esta abrumadora respuesta de los seguidores refleja la pasión que siente el mundo por el fútbol. Haremos historia en Norteamérica en una fiesta sin precedentes" Gianni Infantino/ presidente de la FIFA

El Mundial de fútbol se jugará desde el jueves 11 de junio hasta el domingo 19 de julio del 2026, en 16 ciudades sede de tres países -Canadá, Estados Unidos y México-. Se jugarán 104 partidos y habrán 48 selecciones.