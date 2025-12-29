Estos son los cinco deportistas ecuatorianos que alcanzaron la gloria en la temporada 2025

Gabriela Vargas se impuso en la final de los Juegos de Chengdu a la colombiana Gabriela Rueda

Ecuador es tierra de campeones. En el 2025, los deportistas ecuatorianos tuvieron actuaciones sobresalientes, en actividades como el ciclismo, el atletismo, la lucha y el deporte paralímpico con la gran campeona Kiara Rodríguez.

Desde el gran Richard Carapaz, imponente en el Giro de Italia; Gabriela Vargas, insuperable en los Juegos Mundiales de Patinaje de Velocidad; Génesis Reasco, la primera ecuatoriana en ganar una medalla de oro en un Mundial de lucha.

Aquí repasamos algunas de las gestas deportivas más importantes del año, en orden cronológico:

Richard Carapaz/ tercero en el Giro de Italia/ 1 de junio

Richard Carapaz quedó en tercer lugar en el Giro de Italia 2025. Esta fue la tercera vez que el crédito ecuatoriano se subía al podio de una de las grandes del ciclismo: en el 2019, 'Richie' ganó el Giro y en el 2022 quedó en segundo lugar.

El domingo 1 de junio del 2025, el 'Mijín' logró el tercer puesto del Giro de Italia, por detrás del británico Simon Yates y del mexicano Isaac del Toro.

Gabriela Vargas/ oro Mundial de Chengdu/ 14 de agosto

Gabriela Vargas cierra una estupenda participación en los Juegos Mundiales. Comité Olímpico Ecuatoriano

La patinadora de velocidad, Gabriela Vargas, logró el oro en la prueba de los 5 000 metros de los Juegos Mundiales de Chengdu 2025. La deportista se impuso en una final cerradísima a la colombiana Gabriela Rueda, en la meta final.

Durante los Juegos, 'Gaby' también logró la medalla de bronce en la competición de los 10.000 metros, demostrando que es una de las grandes representantes de esta actividad deportiva en el mundo.

Génesis Reasco/ oro Mundial de Zagreb/ 17 de septiembre

Génesis Reasco fue la mejor deportista en el Mundial realizado en Zagreb, en septiembre. Foto: Comité Olímpico Ecuatoriano.

Génesis Reasco se convirtió en la primera deportista ecuatoriana en conquistar una medalla de oro en la lucha olímpica. El 17 de septiembre del 2025, en el Mundial realizado en Zagreb, la deportista derrotó en la gran final de la competencia a Aiperi Meder Kyzy y logró la gesta deportiva.

Reasco participó en los 76 kg en el Campeonato Mundial Senior.

Juleisy Angulo/oro Mundial de Tokio/ 20 de septiembre

Juleisy Angulo celebra su victoria, tras ganar el oro en lanzamiento de jabalina, en la jornada del 20 de septiembre en Tokio. EFE

El 20 de septiembre, en el Mundial de Atletismo de Tokio, la lanzadora de jabalina ecuatoriana, Juleisy Angulo logró la medalla de oro. Su lanzamiento fue de 65,12 metros. Angulo superó a la letona Anete Sietina (64,64). En tercer lugar quedó la australiana Mackenzie Little (63:58).

Kiara Rodríguez/ tres oros Mundial paratletismo/ 5 de octubre

Kiaro Rodríguez sumó tres medallas de oro en el Mundial de Paratletismo 2025 en Nueva Delhi, India Redes sociales

Kiara Rodríguez brilló en el Mundial de paratletismo, que se llevó a cabo en Nueva Delhi. La deportista ganó tres medallas de oro: en los 200 metros, con un tiempo de 24:34 segundos. Además, ganó en salto de longitud, en donde registró un tiempo de 6.29 metros.

También ganó en la prueba de los 100 metros, con un tiempo de 11,97 segundos.