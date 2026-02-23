¿Quién es el entrenador Eduardo Moscoso que ha logrado siete clasificaciones a Mundiales?

Eduardo Moscoso es el entrenador de la Tricolor femenina Sub 20 que clasificó al Mundial de la categoría en Polonia. El entrenador nacido en Riobamba ha sido clave en el proceso ya que recorrió las canchas de Guayaquil, Quito, Esmeraldas y varias ciudades buscando jugadoras que sumen a su proyecto.

Moscoso es un estratega que se especializó en clasificar al Mundial con las categorías formativas de Ecuador. Ha logrado siete clasificaciones y es un técnico que ha seguido los procesos con jóvenes. También ha tenido

Como DT clasificó al Mundial Sub-20 Femenino Polonia 2026 y a los Sub-17 Femeninos de Marruecos 2025 y República Dominicana 2024. En cambio, como preparador físico estuvo en Corea del Sur 2017 (Sub 20), México 2011 (Sub 17), Canadá 2015 (Mayores Femenina) y Chile 2015 (Sub 17). Siete citas mundialistas que hablan de constancia.

“Lo más importante es que aman esta profesión y este deporte”, repite. Conoce a varias de sus jugadoras desde los 15 años. Cree en ellas y en Dios. “Este equipo tiene alma. Somos una selección bendecida”, les dijo antes de una oración que terminó en clasificación.