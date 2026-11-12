Fecha, hora y dónde ver el amistoso de Ecuador ante Costa Rica

La Tri se entrena en la Casa de la Selección previo a su encuentro amistoso ante Costa Rica en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Ecuador y Costa Rica se enfrentarán en el primer partido amistoso de esta doble fecha FIFA. Luego La Tri jugará ante Bolivia y los ticos viajarán a Argentina.

El partido entre ecuatorianos y costarricenses esta previsto para este viernes 13 de noviembre de 2026, a las 19:00.

Teleamazonas ofrecerá una cobertura completa del encuentro, con una previa desde las 18:00. El partido se podrá ver en vivo y en directo, en la señal abierta de Teleamazonas y en la página web www.teleamazonas.com.

El encuentro también se podrá ver en el canal de YouTube y en TikTok, disponible únicamente para Ecuador.

Para quienes estén fuera del país podrán disfrutar del relato de Alfonso Laso, La Voz de La Tri.

Finalmente, Teleamazonas ofrecerá las reacciones y todas las emociones de la hinchada junto a los periodistas digitales Mauricio Bayas y Karina Amaguaya.

Tanto el relato como las reacciones estarán disponibles en el canal de YouTube de Teleamazonas.

La Selección, dirigida por Marcelo Gallardo, volverá a jugar en el estadio Olímpico Atahualpa luego de nueve años. Será el primer partido del estratega argentino en suelo ecuatoriano.