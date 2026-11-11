Francisco Egas habló sobre la posible fecha de inicio y el formato de las Eliminatorias 

El camino rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030 empieza a tomar forma en el fútbol sudamericano. Las federaciones del continente han avanzado en la planificación del próximo ciclo clasificatorio, estableciendo los plazos de competencia y la estructura bajo la cual las selecciones buscarán su lugar en la cita ecuménica.

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, detalló la hoja de ruta prevista para el arranque del torneo preliminar. De acuerdo con el dirigente, el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas no se dará a comienzos de año, sino que se desplazará formalmente hacia el segundo semestre de 2027.

La ventana FIFA de marzo de 2027 quedará reservada de manera exclusiva para la disputa de partidos amistosos internacionales. De esta manera, el torneo clasificatorio sudamericano arrancará oficialmente en la fecha internacional de junio o en la de septiembre de 2027, dando margen suficiente a los seleccionadores para estructurar sus planteles.

En cuanto al sistema de competencia, existe un consenso total entre los miembros del organismo continental para mantener la modalidad de juego actual. El certamen se disputará bajo el tradicional formato de todos contra todos a 18 jornadas, con enfrentamientos de ida y vuelta entre las diez selecciones absolutas de Sudamérica.

Un aspecto central de las conversaciones dirigenciales radica en la participación de Argentina, Uruguay y Paraguay. Al albergar los encuentros del Centenario, estos tres países ya cuentan con su boleto asegurado a la fase final del torneo, por lo que la CONMEBOL trabaja en la adecuación del reglamento para otorgar premios deportivos y financieros que preserven la competitividad en cada jornada.

Con los tres anfitriones sudamericanos fuera del cómputo tradicional de plazas, las siete selecciones restantes de la confederación competirán por los tres cupos directos disponibles y una plaza para el repechaje intercontinental, garantizando una lucha cerrada a lo largo de todo el calendario eliminatorio.