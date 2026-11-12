Costa Rica llegó a Quito y se alista para enfrentar a Ecuador

La selección de Costa Rica llegó a Quito para enfrentar a Ecuador en la fecha FIFA.

La selección de Costa Rica llegó a Quito para el encuentro amistoso ante Ecuador. Los jugadores llegaron al aeropuerto Mariscal Sucre la noche del miércoles 11 de noviembre de 2026.

Josimar Alcócer jugador de la selección tica detalló que, a través de videos, han analizado el juego de La Tri para identificar las "cualidades y falencias" del equipo de Marcelo Gallardo.

La selección costarricense tiene previsto entrenar este jueves en Quito.

Costa Rica llegó a territorio ecuatoriano con dos bajas: Keylor Navas, portero del Pumas de México, y el zaguero del Racing de Estrasburgo francés Jeyland Mitchell.

El encuentro se jugará este viernes 13 de noviembre en el estadio Olímpico Atahualpa, en el norte de la capital. El encuentro arrancará a las 19:00.

Luego del partido con La Tri los jugadores viajarán a Argentina para el segundo amistoso de esta fecha FIFA que se jugará el martes 17 de noviembre.