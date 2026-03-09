Sebastián Becaccece revela que ya tiene definido a 20 jugadores que irán al Mundial 2026

Rueda de Prensa de Sebastián Beccacece, Técnico de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, en la Casa de la Selección. Fotos: API / Rolando Enríquez

El director técnico de la selección de Ecuador, Sebastián Becaccece, reveló que ya tiene a 20 jugadores seleccionados para integrar la selección que irá a la Copa del Mundo en Estados Unidos-México-Canadá 2026.

En rueda de prensa este lunes 9 de marzo, la primera del año, el entrenador argentino actualizó varios temas de cómo avanza el proceso de prepararción para el debút mundialista de Ecuador el 14 de junio ante Costa de Marfil.

Becaccece resaltó que se cumplen 20 meses de terminar en una posición de privilegio, y por primera vez en la historia en el segundo lugar en la tabla de eliminatorias mundialistas, solo detrás de la campeona Argentina en Sudamérica.

Para el DT esa posición amerita a un reconocimiento a los futbolistas, no hacia quien conduce.

El argentino habló de la observación de jugadores como Riquelme Angulo, que fue uno de los 142 chicos que acompañaron durante en estos 20 meses los microciclos.

Además, agradeció a técnicos de clubes, como César Farías que sabiendo que hay fecha, facilitó que venga un jugador que a veces es titular como Chendi Ome. Para Becaccece esto le ha permitido tener una mirada a largo plazo para afianzar al equipo mundialista.

El DT hizo énfasis en lo importante que ha sido acercar a muchos jóvenes al primer equipo, que tengan vivencias y que puedan estar en esta concentración y algunos debutar. Además de tener la experiencia de vivenciar lo que es estar con Caicedo, Valencia, Galindes, Perbi, Pacho, que al final es muy valioso, resaltó el DT.

¿El reemplazo de Niño Moi?

Consultado sobre el posible reemplazo de Moisés Caicedo, el DT dijo que 'Moi es un jugador único, no hay jugadores como Moy, como Pacho, como Víctor, o sea, cada jugador es único, no hay otro jugador igual', e indicó aún no tener a quién lo reemplace en el debut.

Sin embargo, resaltó que cuenta con tiempo y los dos juegos amistosos, ante Marruecos el 27 de marzo y Países Bajos el 31 de marzo, el para probar a otros jugadores.

En los dos amistosos que tendrá la selección "habrá gente que tendrá que mostrarse previo al Mundial, más los entrenamientos que tengamos previo al Mundial, ahí va a ir decantando solo. Bueno, yo hoy no tengo el nombre, ni siquiera lo pienso".