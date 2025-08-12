México confirma fecha y sede para disputar amistoso con Ecuador antes del Mundial 2026

Ecuador tendrá una ardua preparación para su quinto Mundial en 2026. Uno de sus rivales en los amistosos pautados para este año es México, el anfitrión de la fiesta mundialista.

Este cotejo se realizará el próximo 14 de octubre en el estadio de Guadalajara, sede de la Copa Mundo de 2026, anunció este martes 12 de agosto del 2025 la Federación Mexicana de Fútbol.

"Va a ser nuestro último partido de preparación aquí previo al Mundial, a petición de Javier Aguirre. Será contra Ecuador, que va segundo en las eliminatorias de la Conmebol y está clasificado al Mundial; será una dura prueba", dijo Diulio Davino, director deportivo de la selección mexicana.

El encuentro contra los ecuatorianos será uno de los 14 de preparación que México disputará de cara a su participación en el Mundia, que se iniciará el 11 de junio, adelantó Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación.

"Jugaremos contra rivales complicados, Japón y Corea, en septiembre; Colombia y Ecuador, en octubre y otros", detalló.

Davino añadió que un posible duelo con Argentina en Estados Unidos no está confirmado, como se dio a conocer en el país suramericano.

Sisniega afirmó que jugar en Guadalajara le dará al equipo nacional la posibilidad de adaptarse a uno de los estadios donde se disputará uno de sus partidos de la fase de grupos del Mundial.

"Aquí va a ser un partido clave en la Copa del Mundo; el segundo del grupo en el que podríamos definir gran parte de la clasificación a la siguiente ronda; por lo tanto es de suma importancia conocer el estadio. Estaremos también estrenando la nueva cancha y es importante que los jugadores la conozcan", refirió.

Guadalajara es una de las 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá que albergarán los 104 partidos del Mundial. El estadio será escenario de cuatro encuentros correspondientes a los grupos A, K y H, entre ellos uno de la selección mexicana el 18 de junio.

Ecuador tiene planificado seis encuentros amistosos antes de la Copa del Mundo. En octubre jugará ante Estados Unidos, en Austin (Texas) y con México en Guadalajara. Mientras que en noviembre se medirá a Canadá en su territorio y a Nueva Zelanda en New Jersey. También para la fecha FIFA de marzo, la 'Tri' jugará ante dos rivales de primer nivel, que podrían ser europeos.