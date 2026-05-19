Boca Juniors no pudo con Cruzeiro en Libertadores en un partido con polémicas

El delantero del Cruzeiro #09 Bruno Rodrigues (i) y el defensor del Boca Juniors #03 Lautaro Blanco luchan por el balón durante el partido de fútbol de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Boca Juniors empató este martes 1-1 con el Cruzeiro brasileño y complicó su clasificación en la Copa Libertadores, en un partido por la quinta y penúltima fecha del Grupo D jugado el estadio La Bombonera, en Buenos Aires.

El uruguayo Miguel Merentiel (15') puso en ventaja al equipo azul y oro, y Fagner (54') anotó la igualdad para los de Belo Horizonte.

El duelo terminó con protestas airadas de todo Boca hacia el árbitro venezolano Jesús Valenzuela, que anuló un gol al Xeneize a dos minutos del final por una mano de Milton Delgado a instancias del VAR, y luego no sancionó un supuesto penal para el local por una mano similar de Lucas Romero en el área visitante.

Con este resultado, Cruzeiro lidera el grupo D con 8 puntos, seguido por Boca y la Universidad Católica (7), mientras que Barcelona de Ecuador (3) cierra la tabla, pero los últimos dos tienen un partido menos, que jugarán la noche del jueves.

En este contexto, Boca todavía depende de sí mismo, pero estará obligado a ganarle a la Católica en la última fecha para conseguir la clasificación a los octavos de final.

Necesitado del triunfo, el Xeneize no tardó ni un minuto en poner en apuros a Otávio, el portero de la Raposa, que primero sacó un derechazo a quemarropa de Merentiel, y enseguida el mismo uruguayo desvió un centro que el portero tapó a puro reflejo.

Otávio iba a lucirse con dos atajadas más para salvar a Cruzeiro, pero la presión de Boca era arrolladora en ese primer tramo, y no extrañó entonces que Boca abriera la cuenta en un centro de Leandro Paredes que se cerró sobre el área chica, y Merentiel apareció detrás de todos para empujar el balón a la red con la suela derecha.

Volvió a inquietar el local con un derechazo de Aranda apenas desviado, y recién cerca de la media hora Cruzeiro consiguió salir del asedio con un buen contraataque que inició Matheus Pereira para Kaio Jorge, que se fue solo y obligó a una buena salvada de Leandro Brey en el mano a mano.

Pero el conjunto brasileño entró mejor al segundo tiempo, con más ambición, y llegó a la igualdad en una buena jugada colectiva, en la que Kaiki desbordó por la izquierda y mandó un centro que el otro lateral, Fagner, conectó por derecha con un remate potente y seco, que viajó directo al rincón de Brey.

Cruzeiro se quedó con diez jugadores por la expulsión de Gerson (67’) por un planchazo sobre Paredes, y Boca arrinconó por media hora a un Cruzeiro que se refugió en su área y volvió a contar con la seguridad de Otávio, iluminado en una noche de aciertos.